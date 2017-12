La emotiva despedida de Jorge Ramos a María Elena Salinas luego de 30 años trabajando juntos

María Elena Salinas ha vivido una semana cargada de emociones antes de terminar su ciclo profesional con la cadena Univisión, empresa que vio nacer su carrera periodística hace 36 años. Mientras afina los últimos detalles antes de su partida, la comunicadora ha recibido numerosas muestras de cariño de quienes fueron su equipo de trabajo durante tantos años.

Uno de los mensajes más emotivos que ha recibido la presentadora, fue el enviado por Jorge Ramos, quien fue su compañero de micrófonos durante más de 3 décadas. Durante una entrevista realizada en el programa Despierta América, la periodista recibió una grata sorpresa cuando se le mostró un pequeño video en el que su inseparable colega le dedicó unas lindas palabras.

“Hola María Elena. ¿Cómo estás? Estoy exactamente en el lugar donde hicimos juntos el noticiero durante muchísimos años. Imagínense lo que es estar juntos no 5, ni 10, ni 20, sino más de 30 años. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo María Elena y yo. Ahora que fue Día de Acción de Gracias, yo quería agradecerte a ti María, por aguantarme tanto”.

“Llevamos tanto tiempo trabajando juntos, que cuando ella se mueve, mueve las manos o los ojos de una forma, sé exactamente qué es lo que sigue y estoy absolutamente convencido de que ella también me conoce perfectamente. En verdad, quiero darte las gracias por aguantarme tanto. Te voy a extrañar”, comentó el conductor en la pequeña cápsula.

A principios de la semana pasada, Salinas compartió un pequeño video en el que se despidió del programa Aquí y Ahora , que realizó durante 18 años junto a Teresa Rodríguez , quien aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje de agradecimiento:

Fue en 1981 cuando Salinas comenzó su relación con Univisión, cuando trabajó como reportera para una filial con sede en Los Ángeles. Junto a Ramos, la comunicadora fue la titular del noticiario principal de la televisora durante más de 3 décadas. Será esta semana cuando María Elena dejará la conducción del resto de los programas que aún desarrolla junto a la televisora.

El próximo paso en su carrera:

Durante una emotiva entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, la presentadora de 63 años manifestó su deseo por iniciar una nueva etapa en su carrera profesional: “Hay un punto en el que te preguntas: ‘¿Qué más puedo hacer en mi puesto?’, yo siempre he pensado que hay que crecer. He recibido diferentes premios a lo largo de mi trayectoria, cada uno de ellos me llena de orgullo”, explicó.

"Ahora sí puedo decir que dejé huella. Hasta ahora me di cuenta. Creo que era necesario parar, tomar esta decisión y no estar pensando todo el tiempo en trabajar. Yo veía de esa forma la vida para hacer las cosas bien, no para un beneficio personal.Nunca me detuve a ver lo que mi trabajo representaba, hasta ahora. Voy a extrañar mucho mi trabajo, pero me emociona la posibilidad de reinventarme y hacer cosas nuevas”, explicó con lágrimas en los ojos.