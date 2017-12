Elton John, devastado por la muerte de su madre: ‘Estoy en shock’

Del júbilo al llanto… así han sido las últimas horas del cantante Elton John, quien el domingo ofreció un increíble concierto en Barcelona en el Palau Sant Jordi , y al poco rato, dio a conocer en sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su madre, la señora Sheila Farebrother.

El músico inglés de 70 años compartió en su Instagram una fotografía junto a su mamá, quien murió a la edad de 92 años. La imagen está acompañada por el siguiente mensaje: “Muy triste de tener que contar que mi madre murió esta mañana. La vi por última vez el pasado lunes. Estoy en shock. Buen viaje mamá. Gracias por todo. Te echaré mucho de menos”.

Los seguidores del intérprete, así como sus colegas y amigos más cercanos le han enviado sus condolencias y esperan que pronto se recupere de este doloroso capítulo en su vida. El célebre músico y su progenitora tuvieron un gran distanciamiento, el cual duró cerca de ocho años, en los cuales dejaron de hablarse. Fue en febrero del año pasado que se reconciliaron y retomaron la comunicación. En aquel entonces, Elton reveló a los medios que ya había limado las asperezas con su madre y que de nueva cuenta estaban juntos.

Allegados a Elton aseguran que está en shock por el súbito deceso, pues no había pasado ni una semana de la última vez que se vieron, tal y como lo menciona en el mensaje donde da a conocer la muerte de su progenitora. En estos difíciles momentos, su pareja David Furnish y sus dos hijos Zachary, de seis años y Elijah, de cuatro, son su más grande apoyo.

El motivo que los orilló a dejarse de hablar por años

Hace dos años, la propia Sheila Farebrother reveló en entrevista con el Daily Mail la razón por la cual ella y su hijo habían decidido distanciarse. El alejamiento de su hijo comenzó en 2008, cuando este le pidió que cortara toda relación con Bob Halley y John Reid, colaboradores del músico por más de tres décadas, luego de despedirlos. Bob fue su chófer y su secretario, mientras que John fungía como su mánager.

Sheila no hizo caso a la petición de su hijo, y él se molestó. La señora explicó al diario que no quiso sacarlos de su vida, pues los consideraba personas especiales. “No quise prescindir de Bob y John porque conmigo son muy correctos. De hecho, Bob es como un hijo, además vive cerca de mi casa y me ayuda si necesito algo. Elton se lo tomó mal y llegó a decirme que me odiaba. Después de eso, me colgó el teléfono”.

A pesar de que madre e hijo no mantenían relación alguna, en el cumpleaños 90 de ella, él le envió un gran arreglo floral con orquídeas blancas y una afectuosa tarjeta, en la cual se leía: “¡Wow, 90! Muchas felicidades, con amor Elton, David, Zachary y Elijah”. En febrero del año pasado, Elton y su madre arreglaron sus diferencias y volvieron a estar en contacto.