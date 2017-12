Con esta conmovedora carta, Rihanna recordó su humilde infancia en Barbados

Orgullosa de sus orígenes, Rihanna regresó a su natal Barbados para recibir un lindo gesto por parte de las autoridades locales. La cantante acudió a una ceremonia en la cual renombraron la calle del barrió en el que vivió su infancia y adolescencia; a partir de ahora St. Michael Street, en la comunidad de Westbury, será conocida como Rihanna Drive. Sin duda, este es uno de los momentos más especiales en su trayectoria y no quería dejar pasar la oportunidad de rendir un homenaje a todas las personas que la vieron crecer y formaron parte de su entorno.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Diamonds publicó algunas fotografías de la ceremonia y la acompañó con un texto en el que comparte cómo fue su niñez en aquel barrio. “¡Un día que mi gente y yo no olvidaremos jamás!”, escribió la cantante de 29 años. La infancia de ‘RiRi’ fue una muy feliz, pero sin lujos y a pesar de ello tiene los mejores recuerdos y los reveló en sus redes sociales con una gran carta, la cual le trajo a la memoria los episodios más felices.

Aquí el texto que la artista dedicó a la gente de su amado barrio de Westbury:

“Todo lo aprendido, corriendo por ahí descalza, vecinos ruidosos, trenzándonos el pelo en las puertas de las casas, jugando en el cementerio, caminando hacia la playa, el karaoke de la tienda de ron manteniendo despiertos a todos en la calle hasta las 4AM (Only the lonely de Roy Orbison me viene a la cabeza mientras escribo esto), robando las granadas del árbol de Sammy, rogando a mi madre que me dejara caminar a la tienda de Jan porque tenía dulces de Estados Unidos, vendiendo botellas de plástico a Peter para poder comprar esos snacks, peinando mi melena para la fiesta de la iglesia, haciendo mis tareas en el escalón de la puerta de casa mientras la señorita Hyacinth me grita a través de su ventana ‘vas a hacerte daño en la pancita con ese escalón tan frío’, viendo pasar a iFE arrastrando sus rastas por el suelo como si fuera un vestido de alta costura, todas las veces que pensé que Melissa venía a pasar el rato conmigo y al final resultó que estaba saliendo con mi vecino de al lado, dándome prisa por lavar los platos cuando los tacones de mi madre comenzaban a resonar en el asfalto al bajarse del autobús del trabajo… ¡Todo en esta calle!”.

La también diseñadora concluyó con lo siguiente: “WESTBURY es más que una comunidad, somos una familia. Gracias a todos los que han estado involucrados en mi vida y que me han convertido en la mujer que soy. Estoy orgullosa de que mi barrio hayan sido ustedes”.

Rihanna, una ciudadana destacada de Barbados

Gracias a su trayectoria musical y a su desempeño como empresaria, la artista ha sido reconocida como uno de los personajes más célebres de la isla caribeña. Por dos años consecutivos, ‘RiRi’ ha tenido un lugar importante en las celebraciones del Día de la Independencia de su país. El año pasado, en el marco de las celebraciones del 50º aniversario de su país, la estrella del pop tuvo la oportunidad de conocer al príncipe Harry durante un concierto especial. Además, es una de las asiduas visitantes que año con año, acuden al tradicional carnaval, en el cual deja ver lo orgullosa que está de su país.