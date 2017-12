Jennifer Lopez revela que gracias a la música, ella y Marc Anthony volvieron a ser amigos

A punto de lanzar su disco Por Primera Vez, Jennifer Lopez participó en el más nuevo podcast de Spotify, llamado ¡Viva Latino!. En la entrevista, la artista de 48 años habló sobre lo especial que es esta producción musical para ella, ya que además de ser su segundo disco completamente en español, tuvo la oportunidad de trabajar codo a codo con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos, los mellizos Emme y Max.

La llamada ‘Diva del Bronx’ reconoció que su ex esposo fue de gran ayuda para la producción de su nuevo material en español. Durante la grabación del CD, tuvieron la oportunidad de arreglar algunos asuntos que todavía quedaban pendientes de su fallido matrimonio, al cual pusieron punto final en 2011 luego de siete años de casados. "Trabajar juntos en el álbum fue como reparar ciertas partes de nuestra relación, la cual se había fracturado por nuestro matrimonio y nuestro divorcio, de alguna manera nos hizo amigos de nuevo", dijo la cantante neoyorquina a ¡Viva Latino!.

Una vez limadas las asperezas que había entre ambos, todo fluyó en el estudio de grabación para lograr la realización de la producción. “Nos conocimos por primera vez trabajando, así que pudimos recordar lo que nos conectó a ese nivel. Entre nosotros sigue existiendo eso, y de ahí nació este disco”.

Incluso, Lopez ofreció un emotivo homenaje a doña Guillermina Quiñones, la madre de Marc, quien falleció en julio. A su ex suegra, Jennifer dedicó su versión del tema Vivir Mi Vida. “Fue lo primero que vino a mi mente, porque la madre de Marc recientemente había muerto. La abuela de mis hijos representa Vivir mi Vida”, explicó la también actriz. “Creo que es una buena canción para cantar ahora mismo, pero de una manera distinta. No como up-tempo o rítmico como Marc lo hizo, sino de la forma en la que realmente escuchas el mensaje del tema, el cual es: ‘Tienes una vida y tienes que vivirla’”.

Sobre las enseñanzas que le ha dejado este nuevo material a nivel personal, Jennifer asegura que le ha traído cambios positivos: "He aprendido mucho y he trabajado mucho… no había grabado un álbum desde hace dos años y me siento diferente a unos años atrás". Agregó: "Hubo como un crecimiento emocional y algo espiritual en mí. Y me dije: ‘Esto es nuevo para mí’. Todo fue como la primera vez, las cosas van distinto para mí. Incluso, cuando se trata el amor, especialmente sobre mi vida sentimental, por primera vez me estoy poniendo a mí misma como prioridad".

Alex Rodríguez, el hombre que le devolvió la sonrisa

En cuanto a su vida privada, las cosas no pueden ir mejor para Jennifer Lopez, quien ha encontrado en Alex Rodríguez una nueva ilusión. Juntos desde inicios de este año, han ido construyendo una de las relaciones más sólidas del entretenimiento, tanto que los mellizos de ella se llevan de maravilla con las hijas de él.

Pascua, vacaciones de verano, cumpleaños y Thanksgiving son algunas de las fechas especiales que han pasado juntos como una gran familia, en compañía de sus hijos. A mediados de octubre, una fuente cercana a la pareja aseguró a People que la cantante puso a la venta su penthouse en Manhattan, pues estarían en la búsqueda de la casa perfecta para ellos y sus hijos.