Beyoncé tiene la fotografía con más ‘likes’ en Instagram, pero Selena Gomez y Cristiano Ronaldo no se quedan atrás

En 2016, Selena Gomez se convirtió en la reina indiscutible de Instagram con la fotografía más likeada del año, ¿la recuerdas? En ella aparecía viendo directamente a la cámara, mientras sorbía una soda de una popular marca de refrescos. Ahora los números le dan dado un revés y Beyoncé le ha ‘robado’ el récord. A unas semanas de terminar el 2017, la artista de 36 años cerrará el año con broche de oro, pues una de sus fotografías se ha convertido en la publicación con mayor número de likes en Instagram en este año.

La imagen, compartida en febrero, fue usada para anunciar la noticia más feliz de los Carter: la cantante dio a conocer que estaba esperando a sus mellizos, Rumi y Sir, junto con su esposo Jay-Z. La fotografía, tomada por el artista Awol Erizku, tiene hasta el momento poco más de 11 millones de likes. En ella, “Queen B” aparece rodeada de flores, mientras muestra su pancita. La instantánea fue inspiración de pósters y divertidas imágenes que se viralizaron por la red.

Después de Beyoncé, le sigue Cristiano Ronaldo, quien acumula 116 millones de seguidores en dicha red social. El jugador portugués causó sensación al compartir una fotografía a las pocas horas del nacimiento de su hija Eva, el pasado 12 de noviembre. En la publicación aparecen el feliz papá, una orgullosa Georgina Rodríguez con su bebé en brazos y el pequeño Cristiano Jr. La instantánea fue compartida varias veces y a un lado de ella había miles de felicitaciones y buenos deseos a la familia de cinco miembros, que suma una integrante más.

Luego de la foto de CR7, en el tercer lugar de las fotos con mayor número de likes se posiciona la de Selena Gomez y su amiga Francia Raisa, ambas en camillas de hospital. Con esa fotografía, la artista de 25 años, quien es la persona con más seguidores en Instagram (130 millones), anunció a sus followers que se había sometido a un trasplante de riñón, el cual le había sido donado generosamente Raisa. El post, publicado en septiembre pasado, obtuvo más de 10 millones de ‘me gusta’.

Gomez compartió a un lado de la foto el siguiente texto, en el cual explicaba las razones médicas que la llevaron a tan delicada operación: “Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes”.

Además de esa fotografía, Selena compartió otra más de la cicatriz que le quedó luego de esa intervención quirúrgica. En su mensaje, ‘Sel’ no tuvo más que palabras de agradecimiento para su amiga, quien la acompañó en su camino a una exitosa recuperación. “No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”.