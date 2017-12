Diego Boneta, ¡cada vez más parecido a Luis Miguel!

Diego Boneta continúa con su trabajo de caracterización para dar vida a Luis Miguel en la serie que está preparando Netflix para el año entrante. Aunque la elección del protagonista generó gran expectativa en un principio debido al no tan evidente parecido que había entre El Sol y el actor, parece ser que Boneta está cada vez más cerca de la apariencia del intérprete.

Ahora, el protagonista de Screem Queens ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se pueden apreciar nuevos detalles que ha agregado a su look para completar su caracterización. El actor ha agregado algunos destellos dorados a su pelo, muy parecido al tono que Luis Miguel llevó durante gran parte de su juventud.

Además, el corte de cabello también es muy similar al que el cantante llevaba a mediados de los años 80, cuando apenas tenía 15 años. Durante esos años, el ídolo mexicano vivió una de las etapas más importantes de su carrera. Fue en 1988 cuando lanzó el disco Busca una mujer, del cual se desprende el sencillo La Incondicional, uno de sus temas insignia.

Hace unas semanas, el mismo Boneta reveló durante una entrevista en el programa Hoy, que se sometió a una cirugía de separación de dientes para conseguir una de las características físicas más sobresalientes del cantante de 47 años.

“Algo increíble de mis pláticas con él (Luis Miguel) es darme cuenta de la disciplina que maneja. Fue muy sencillo conmigo, me dio muchísimos consejos e historias de la etapa de su vida que yo estoy interpretando. Fue una conversación muy padre donde me di cuenta de eso, para poder hacer esto bien, realmente iba a requerir la preparación más intensa que he tenido que hacer para cualquier papel en mi vida”, comentó el actor a la emisión.

La serie que contará la vida de un histórico:

El mes pasado, Netflix publicó la primera imagen del elenco que participara en la serie biográfica del reconocido cantante. Entre las personalidades más destacadas, figuran Oscar Jaenada, actor español que dará vida a Luis Rey, padre de Luis Miguel. Paulina Dávila, encarnará a uno de los amores de la juventud de El Sol. El elenco lo completan César Bordón, Vanessa Bauche, Andrés Almeida y Juan Pablo Zurita.

Aunque no se han revelado muchos datos sobre la serie, la compañía de streaming digital tiene contemplada estrenarla en 2018. Hasta el momento, solo se ha lanzado un pequeño clip promocional que contó con la participación especial del cantante. A lo largo de su trayectoria, se estima que Luis Miguel a vendido más de 100 millones de copias, además de haber recibido 5 premios Grammy y 4 Grammy Latinos.