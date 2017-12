Selena Gomez abre su corazón sobre Justin Bieber, The Weeknd y su futuro

Ante sus fans, la intermitente relación que Selena Gomez tiene con Justin Bieber es todo un drama. Incluso más cuando se suma su recién terminado noviazgo con The Weeknd, quien ha preferido eliminar todo rastro de la relación en sus redes sociales. Para la cantante no es tan complicado, ella prefiere llevar la situación con mucha calma y mantener la amistad de las personas que le importan, razón por la que ha vuelto a acercarse al intérprete de Sorry. En su entrevista más sincera, la actriz de 25 años habló con Billboard sobre su separación con el rapero y la creciente amistad con Justin, que de nuevo parece estar tomando el rumbo del romance.

Durante 10 meses, Selena y The Weeknd formaron una de las parejas más famosas del espectáculo, una relación a la que pusieron punto final el pasado 30 de octubre. "Algo de lo que estoy muy orgullosa es que entre The Weeknd y yo hay una amistad sincera", dijo a la publicación. "Jamás había experimentado algo similar en mi vida. Terminamos como los mejores amigos, y fue genuino sobre alentarnos y cuidarnos uno al otro. Eso fue bastante importante para mí", expresó en su primera plática sobre su ruptura con el también cantante, cuyo nombre real es Abel Tesfaye. Selena asegura que entre ellos hay una cordial amistad, a pesar de que hace poco Abel dejó de seguirla en las redes sociales.

Selena y Justin se reconectaron muy rápido. Primero hubo cafés y paseos en bicicleta hasta que en un partido de hockey sobre hielo en el que jugó Justin, se les vio dándose un beso. Sobre ello, Selena comentó: "Tengo 25 años, no 18, 19 o 20. Amo a la gente que en verdad causó impacto en mi vida. Quizá antes podía haber sido algo forzado e incorrecto. Pero eso no significa que haya dejado de importarme".

Sus sentimientos por las parejas que ha tenido, son los mismos que tiene por sus amigos y excompañeros de Disney Channel, con quienes vivió gran parte de su juventud mientras forjaban su camino a la fama, en especial con su amiga, Demi Lovato. "Crecí con ella, al igual que con Miley Cyrus, Nick y Joe Jonas. Hemos pasado por mucho en nuestras vidas y no creo que esas situaciones sean tan serias como la gente piensa la mitad del tiempo. Sólo se trata de mi vida", explicó. "Crecí con toda esa gente y es cool ver en dónde está cada quién. Creo que una verdadera representación de amor va más allá de ti mismo", agregó.

¡Recuperada y feliz!



La vida de Selena Gomez va más alla de sus relaciones amorosas. La joven cantante recién fue elegida como la Mujer del Año y sus fotografías en Instagram fueron de las más likeadas de 2017. Además, en su vida personal, batalla contra el Lupus, una enfermedad que la obligó a recibir un trasplante de riñón en septiembre pasado.

Fue justo la experiencia de pasar por el quirófano junto a su amiga y donante, Francia Raisa, la que la llenó de motivaciones para seguir adelante sin importar lo que se atraviese en su camino. "Estoy muy orgullosa de dónde me encuentro ahora mismo. Manejo las cosas de forma saludable y puedo disfrutar de lo que tengo", dijo tranquila. "Amo ser capaz de decir 'no'. Me gusta ser parte del mundo".

Consciente de que habrá días mejores que otros, continuó: "Hay mucha ansiedad y negatividad, y la presión empeora. Pero estoy orgullosa de no hartarme de nada. Tengo todas las razones para mandar todo a la basura, y no lo hago. Sé que tendré días malos en los que no quiera salir de mi habitación, ¡pero estoy lista para ellos!".