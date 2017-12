Ed Sheeran y Beyoncé han preparado un regalo muy especial para estas fiestas navideñas. En una época donde la nostalgia y la alegría inundan el corazón de las personas, los cantantes decidieron unir fuerzas para lanzar una nueva versión de la canción Perfect, que seguramente será uno de los éxitos de esta temporada.

VER GALERÍA

La canción que fue originalmente estrenada en noviembre por el intérprete, ahora cuenta con la colaboración de una de las voces más respetadas de la industria musical. Sin duda, el resultado de esta grabación ha sido bien acogido por sus seguidores, pues el video lanzado en YouTube con el audio de la romántica balada ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

En la letra de la emotiva canción, se cuenta la historia de amor de una pareja que se conoció desde niños. A pesar de las dificultades, su relación logra salir a flote: “Oh, nunca pensé que tú eras ese "alguien" esperándome / Porque éramos solo unos chiquillos cuando nos enamoramos, sin saber lo que era / Esta vez no renunciaré a ti, pero cariño solo bésame lentamente”, se puede leer en uno de los versos del tema.

VER GALERÍA

A principios de esta semana, el cantante comenzó a dar algunas pistas sobre lo que sería la nueva versión de Perfect. Durante una vista a Chanel 4 Radio, Sheeran bromeó al comentar que la canción sería tan buena, que se convertiría en el nuevo Despacito: “El próximo viernes estrenaré algo y va a ser espectacular. Será el jueves cuando les de la sorpresa de quién está detrás de este remix. Básicamente será algo parecido a lo que se hizo con el remix de Despacito”, explicó.

Aunque la canción dista mucho de los ritmos latinos del tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee, la aportación de la intérprete de Single Ladies seguramente convertirá en un rotundo éxito el romántico tema.

Más noticias como esta:

Ed Sheeran, el artista que bate todos los récords con la inspiración de sus novias

La versión 'mini' (¡y más tierna!) de Ed Sheeran revoluciona las redes sociales

No es su primera colaboración:

Aunque esta es la primera canción de estudio que Sheeran y Beyoncé graban en conjunto, no es la primera vez que el dúo comparte micrófonos. En 2015, la pareja se reunió en el festival Global Citizen donde interpretaron una versión especial del tema Drunk In Love. Unos meses más tarde, se volvieron a reunir para participar en el tributo que se realizó en honor a Stevie Wonder.

VER GALERÍA

El cierre de este año para Beyoncé ha estado cargado de colaboraciones. En octubre se dio a conocer una nueva versión del tema Mi gente, de J Balvin, en que participó la cantante. Unas semanas más tarde, el rapero Eminem anunció su gran regreso a la música con la canción Walk On Water, que también cuenta con la inconfundible voz de la intérprete.