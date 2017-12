¡Al borde de las lágrimas! Kaley Cuoco y su emotiva reacción ante la pregunta más esperada

Kaley Cuoco es la viva imagen de la emoción y la felicidad en el último video que compartió en su cuenta de Instagram. ¿La razón? ¡Está comprometida! La actriz de The Big Bang Theory recibió una bella sortija de matrimonio de su novio, Karl Cook, con quien ha estado saliendo desde hace dos años. La pareja se comprometió este jueves por la noche y de inmediato compartieron con el mundo entero la feliz noticia además del emocionante momento en el que Kaley dice que sí.

Invadida por la felicidad, Kaley se quedó sin palabras cuando Karl la sorprendió con la sortija. La actriz no paraba de llorar de la emoción sin poder decir nada más que: "Estoy comprometida". Contento con la reacción de su chica, Cook bromeó: "Aún no me has dicho que sí". Fue ahí cuando entre saltos de alegría, ella por fin aceptó la propuesta: "Sí, ¡sí quiero! ¡Digo que sí!".

"Sigo llorando. Cada parte de esta noche fue perfecta, tal como tú, Carl. ¡Te amaré por siempre!", escribió Kaley en su cuenta de Instagram junto al video, en una forma de expresar lo que sintió exactamente en el momento de aceptar el anillo, pero que el llanto no le dejó articular. Karl, quien también mostró el video en sus redes sociales, demostró lo mucho que ama a la actriz con un lindo mensaje: "Después de casi dos años, finalmente tuve el valor pedirle que se casara conmigo. Esta es la mejor noche de mi vida y creo que el video muestra que es la mejor noche para Kaley también... ¡Ella dijo que sí!".

Una publicación compartida de @normancook el 30 de Nov de 2017 a la(s) 9:29 PST

La emotiva propuesta de matrimonio sucedió durante una cena romántica y casual que Karl planeó para su novia. El chico de 26 años eligió una sortija blanca de Nadis Diamonds, con un impresionante diamante en forma de pera que Kaley presumió emocionada en su mano izquierda. Antes de hacer la pregunta, Karl bromeó en un centro comercial con un gran anillo de juguete que no pareció causarle mucha gracia a la también modelo de 32 años.

Para cerrar la que ambos llamaron "la noche perfecta", la pareja bailó en su hogar y captó el momento en un tierno clip, en el que aún se apreciaba la felicidad de Kaley así como un par de lágrimas que no podía evitar que le escaparan. "En la vida, no hay nada como bailar después de comprometerse. La pureza y la gracia del momento son inexplicables, es verdaderamente como si la vida fuera un globo que rebotara con el viento más suave. Cariño, todo lo que quiero es ser un globo rebotando, balanceándome y fluyendo a través de una vida contigo. Tú eres mi todo", escribió el novio.

Una publicación compartida de Karl Cook (@mrtankcook) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 11:07 PST



Su segundo matrimonio



Kaley Cuoco y Karl Cook se conocieron gracias a la pasión que ambos comparten por los caballos. Su relación ha estado plagada de risas y divertidos momentos, a juzgar por la publicaciones del chico. Karl es hijo del empresario millonario Scott Cook, dedicado a empresas de software.

El flechazo entre ambos sucedió tan sólo seis meses después de que Kaley pusiera fin a su matrimonio de casi dos años con el tenista Ryan Sweeting. Ambos sorprendieron al mundo el Año Nuevo de 2014 cuando dieron el "sí, acepto" en una maravillosa boda para la que la novia utilizó un bello vestido rosado diseñado por Vera Wang.

