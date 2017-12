Tras sus problemas de salud, Mariah Carey reaparece más espectacular que nunca

Después de vivir un par de semanas complicadas debido a problemas de salud, Mariah Carey ha vuelto a los escenarios más espectacular que nunca. La cantante de 48 años realizó una presentación especial en el concierto organizado para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de All I Want for Christmas Is You compartió una fotografía en la que presumió su espectacular figura: “Me siento mucho mejor y ya estoy de vuelta en el trabajo! Espero verlos hoy en el concierto del Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Luego daremos inicio a las festividades de la gira navideña de este año”, escribió junto a la imagen.

VER GALERÍA

La renovada imagen de la cantante no pasó desapercibida por sus millones de seguidores, quienes le hicieron llegar un sinfín de cumplidos a través de la sección de comentarios: “Definitivamente este será tu año. ¡Te ves increíble!”, escribió uno de ellos: “Siempre has lucido fabulosa, pero debo reconocer que estás más radiante que nunca, felicidades”, escribió otro más.

Para el concierto, Mariah lució un elegante y entallado vestido negro con escote en forma de corazón. Para completar su look agregó un par de pulseras con brillantes y dejó suelta su larga cabellera rubia.

VER GALERÍA

Sin duda, la presentación de este viernes fue realmente memorable para la intérprete, pues además de lucir espectacular, contó con el apoyo de sus dos más grandes fans, los mellizos Monroe y Moroccan: “Camino a Nueva York. Nuestra primera presentación será en el teatro Beacon ¡No puedo esperar!”, escribió junto a una fotografía de sus pequeños.

VER GALERÍA

Según información publicada por el Daily Mail a principios de noviembre, Carey se habría sometido a una cirugía de manga gástrica para recuperar su figura. La intervención consiste en reducir la capacidad del estómago hasta en un 70%, por lo que el paciente tiene la sensación de saciedad con mucho menos alimentos de los que solía ingerir habitualmente.

Más noticias como esta:

El secreto de Mariah Carey que explicaría su acusada pérdida de peso

Mariah Carey cancela múltiples conciertos por problemas respiratorios

Dejando atrás los problemas de salud:

A principios de noviembre, la cantante se vio obligada a cancelar las primeras presentaciones de su gira navideña debido a una fuerte infección respiratoria. Carey tenía presentaciones programadas para el 27 y 28 de noviembre, que para mala fortuna de sus fans tuvieron que ser pospuestos.

VER GALERÍA

Después de la presentación que realizará el día de mañana en Nueva York, la intérprete volará a Europa para visitar París, Mánchester y Londres, donde realizará tres conciertos. Posteriormente, volverá a los Estados Unidos para realizar una pequeña residencia en Las Vegas, donde se presentará a lo largo del mes de diciembre.