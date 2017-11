Justin Bieber y Selena Gomez, más unidos que nunca, disfrutan de una romántica velada

Parece ser que Justin Bieber y Selena Gomez están disfrutando al máximo la nueva etapa que atraviesa su relación. Aunque la pareja no ha confirmado que retomó su noviazgo, sus constantes encuentros siguen alimentado la ilusión de sus seguidores por verlos nuevamente juntos.

Esta vez, los cantantes fueron captados mientras asistían a un servicio religioso en Beverly Hills. Poco después, Justin y Selena se trasladaron a la terraza del Montage Hotel para disfrutar de una amistosa charla que estuvo llena de sonrisas, complicidad y hasta un par de abrazos.

El ídolo adolescente acudió a la reunión con una sudadera deportiva color gris y unos pants del mismo color. Como se ha vuelto habitual en su vestimenta, utilizó la capucha de su hoddie para protegerse del frío. Por su parte, la intérprete de Bad Liar lució una chaqueta de gamuza café a juego con una blusa rayada.

La pareja compartió un par de tragos mientras sonreía cálidamente ante las miradas curiosas de algunos testigos. Bieber se ha vuelto un visitante habitual de la iglesia Hillsong Church, ubicada en Los Ángeles, California. Gracias ha esto, se ha vuelto un buen amigo del pastor titular del templo, Carl Lentz.

A mediados de este año, el cantante de 23 años decidió cancelar las últimas fechas de su gira mundial debido a una pequeña crisis emocional. En una larga publicación realizada en Instagram, el intérprete explicó a sus seguidores que haría una breve pausa en su carrera para atender algunos asuntos personales. Desde entonces, Justin ha asistido de forma constante a la iglesia, donde parece haber tomado un respiro después de 2 años de intenso trabajo.

Luego de una sorpresiva separación, The Weeknd parece haber decido seguir adelante y borrar todo rastro de Selena en su cuenta de Instagram. Solo unos días después de darse a conocer las imágenes de la reunión entre Justin y la ex estrella de Disney, el cantante eliminó de su perfil todas las fotografías en las que aparecía junto a su ex. Finalmente, el intérprete de I Feel It Coming dejó de seguir a Selena a principios de esta semana.

Tras la separación, el cantante ha sido relacionado sentimentalmente con distintas celebridades, como Bella Hadid, su ex novia, Katy Perry y la modelo Yovanna Ventura. El lunes pasado, Abel – su nombre verdadero – fue fotografiado ingresando a un restaurante, al que minutos más tarde también arribó Perry. De acuerdo con E! News, la pareja disfrutó de una agradable cena y se retiraron del lugar en autos separados pasada la media noche.