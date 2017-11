Matt Lauer rompe el silencio tras su despido de ‘Today Show’

La mañana de este miércoles, Matt Lauer, presentador del programa Today en la cadena NBC fue retirado de sus labores debido a una queja por conducta inapropiada presentada por una de sus compañeras de trabajo. El despido del conductor tomó por sorpresa a espectadores y colegas de Matt, quien se había mantenido en silencio hasta esta mañana.

Fue por medio de un comunicado que el presentador rompió el silencio. En él, expresa su arrepentimiento por la conducta que derivó esta situación. "No hay palabras para expresar mi arrepentimiento por el dolor que he causado a otras personas con mis acciones y comentarios. A la gente que he lastimado, les pido una sincera disculpa... mientras escribo esto, me doy cuenta de la profundidad del daño y decepción que he dejado en mi casa, la NBC", escribió.

Sin entrar en detalles, Matt aceptó la culpa de algunas acusaciones que han salido a la luz desde que se hiciera público un comunicado de Andy Lack, presidente del consejo administrativo de la cadena, en el que explica la razón de su despido. "Algunas cosas que se han dicho de mí no son ciertas o mal caracterizadas, pero hay verdad suficiente en estas historias para hacerme sentir avergonzado", agregó. "Me arrepiento de que mi pena ahora sea un tema que la gente que más quiero sea la que lo comparte... Reparar el daño tomará mucho tiempo y una búsqueda en mi alma que estoy comprometido a realizar con gran esfuerzo. Ese es ahora mi trabajo de tiempo completo".

Matt continuó: "Los dos últimos días me forzaron a analizar mis propias fallas. Ha sido devastador... Pero me siento bendecido de estar rodeado de la gente que amo. A ellos les agradezco por su paciencia y gracia".

Una desagradable sorpresa



Savannah Guthrie, copresentadora del show, fue la encargada de leer al aire las palabras de Andy Lack: "Queridos colegas, el lunes por la noche recibimos una detallada queja de una colega, acerca del inapropiado comportamiento sexual de Matt Lauer en el trabajo. Eso representó, después de una seria revisión, una clara violación a los códigos de nuestra compañía. Como resultado, hemos decidido terminar con la relación laboral.

"Mientras esta es la primera queja sobre su conducta en los últimos 20 años que él ha estado en NBC News, tenemos razones para creer que esto podría no haber sido un incidente aislado. Nuestra más alta prioridad es crear un lugar de trabajo donde todos se sientan protegidos, y asegurar que cualquier acción que vaya contra nuestros valores tenga consecuencias sin importar quién sea el ofensor. Estamos profundamente tristes por estos eventos, pero los enfrentaremos juntos como una organización de noticias, y lo haremos de la manera más transparente que podamos".

La presentadora explicó que ni ella ni el equipo que labora en Today Show se habían enterado de la situación hasta minutos antes de entrar al aire. Y aunque la noticia le cayó de sopresa por tratarse de un colega al que aprecia, se solidarizó con las personas que lo acusan.