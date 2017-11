Paris Hilton, más enamorada que nunca, revela que no puede esperar para ser mamá

Paris Hilton jamás se había sentido tan plena en cada ámbito de su vida como lo está ahora. Mientras su carrera como empresaria va a la alza además de mantenerla bastante ocupada y viajando por el mundo, su familia crece y pronto dará la bienvenida a un nuevo sobrinito, hijo de su hermana Nicky Hilton. Y en el tema del corazón, jamás se había sentido tan segura y enamorada como lo está de su novio, el actor ruso Chris Zylka, con quien ha salido desde hace dos años. Con un panorama pintado de color de rosa, Paris no puede evitar pensar que pronto pasará por el altar, y lo que más la ilusiona, poder convertirse en mamá.

El futuro pinta bien para la heredera de 36 años. Ella misma lo piensa de esa forma y no tiene dudas en expresarlo, tal como lo hizo en su plática con Ocean Drive. Paris contó que por su mente ha pasado la idea de formar una familia con Chris, porque en él ve a un hombre muy distinto a los chicos con quienes había salido. "Es como si Dios lo hubiera mandado a hacer para salvarme de todos novios raros que tuve".

Paris no podría estar más segura de que con él es con quien quiere iniciar una aventura familiar. "Él es mi todo. Estoy tan feliz y emocionada de tener a alguien que es mi mejor amigo, en quien confío. Todo lo que siempre deseé, se hizo realidad", dijo contenta. Aunque ahora tiene una visión distinta de la vida, hace unos años sus ideas eran otras: "Siempre pensé que terminaría sola porque creí que nunca iba a enamorarme y confiar en alguien".

Con Chris, Paris ha platicado sobre tener un bebé, una idea que quizá se reforzó desde hace un año, cuando debutó como tía con Lily Grace, la primera bebé de Nicky, un rol que repetirá en las próximas semanas. La heredera quisiera formar una gran familia, en la que sus hijos también se conviertan en amigos. "En definitiva me encantaría tener más de uno. Con dos sería feliz, pero tres me harían aún más feliz", dijo sonriente.

Su historia de amor comenzó gracias a Barron, hermano de la también Dj, cuando Zylka mostraba sus obras en una galería de arte cerca de su hogar. "Chris le mandó un mensaje a mi hermano y de inmediato le dije: '¡Oh, por Dios!, ¡Invítalo ahora mismo!'" Salimos y ahí fue en donde empezamos a convivir, después vinieron los mensajes", recordó. Sin entrar en detalles sobre el coqueteo entre ambos, Paris reveló que su primera cita fue en Los Ángeles. "Desde entonces somos inseparables".

No más realitys



Sobre su regreso a la pantalla chica con un show como The Simple Life, que protagonizó con Nicole Richie a principios del milenio, Paris tiene muy claro que es algo que no volverá a pasar. "El show fue icónico y único, algo que no puedes replicar. No imagino hacer uno mejor que ese. Además, mis prioridades son diferentes. Tengo una compañía y me la paso viajando. Ya no tengo tiempo para hacer un montón de drama falso en un reality show", dijo tajante.