Apoyo incondicional: Diego Luna presente en el estreno de la nueva película de Camila Sodi

Hace años tomaron caminos separados, y a pesar de ello, los actores Diego Luna y Camila Sodi mantienen una relación cordial y amistosa, pues comparten dos hijos en común: Jerónimo, de nueve años, y Fiona, de siete. Además de ese poderoso lazo que los unirá toda la vida, ambos sienten una admiración mutua por sus trayectorias profesionales, tanto que en momentos especiales como los estrenos de sus proyectos, procuran hacerse presentes.

Diego Luna acudió a la premier de la más reciente película de su ex pareja y demostró la profunda estima que tiene por su trabajo. Durante el evento, realizado en la Ciudad de México, el actor de Rudo y Cursi habló con el periódico El Universal sobre el desempeño actoral de Camila Sodi en Camino a Marte, donde comparte créditos con Luis Gerardo Méndez y Tessa Ia. “(Nuestros hijos) Están muy orgullosos de sus padres y además creo que esta película particularmente está fabulosa. He escuchado muchas críticas buenas a la película y a Camila, lo cual me da mucho gusto”.

Hace un par de semanas, Camila tuvo un gesto similar con él, cuando acudió a la puesta en escena de la obra Privacidad para apoyarlo. “Me da mucho, mucho orgullo porque sé lo duro que trabaja para estar en donde está y lo que lo hemos apoyado sus hijos, yo, toda su familia. Es un trabajo muy duro, que requiere también mucho apoyo, mucho amor, mucha familia”, dijo a los medios.

Sodi no ocultó el gran cariño que guarda por Diego, con quien hace años formó una familia: “Hay un amor, que es el amor de familia, que es más grande que todo y pues somos gente que promulga el amor, la unión, la compasión; entonces desde ese lugar yo creo que puedes tener una relación no sólo cordial, sino definitivamente amorosa y familiar”.

Además de compartir momentos inolvidables junto a sus hijos y de apoyarse mutuamente, Camila y Diego sumaron esfuerzos en septiembre pasado cuando un terremoto sacudió la región central de México, dejando miles de damnificados y cientos de personas fallecidas. La ex pareja se reunió en un centro de acopio, y trabajaron sin parar para recolectar víveres y llevar ayuda a quienes lo perdieron todo en el sismo del 19 de septiembre.

Jerónimo y Fiona, la prioridad de Camila y Diego

A cuatro años de su separación, entre ambos todo es cordialidad y con sus hijos las cosas no pueden ir mejor. En diciembre del año pasado, los artistas nos regalaron una bonita postal familiar, cuando Camila asistió a la premier de Star Wars: Rogue One, con Jerónimo y Fiona. Frente al Hollywood Pantages Theatre, Diego Luna posó orgulloso con su ex pareja y sus pequeños.

La historia de Camila y Diego comenzó en 2007, cuando se conocieron en el rodaje de la película El Búfalo de la Noche. Un año después, mientras esperaban a su primer hijo, decidieron casarse. Sin embargo, en 2013 pusieron punto final a su relación. Aunque fue una dolorosa ruptura, ambos dejaron claro en un comunicado: “Somos y siempre seremos una familia”.