Jennifer Lawrence revela una de las causas de su ruptura con Darren Aronofsky

El mes pasado, Jennifer Lawrence terminó su relación de casi un año con el director de cine, Darren Aronofsky. Aunque lo considera un hombre muy especial y con quien le resultaba fácil conversar, la actriz está tomando con mucha calma su separación. Quizá porque ambos decidieron tomar rumbos separados, lo que les facilitó quedar en buenos términos y compartir una amistad como pocos ex han logrado. Y aunque prefiere mantener los detalles de su vida privada al margen, la también modelo reveló una de las razones por las que ya no pudo continuar con su noviazgo.

VER GALERÍA

JLaw y Darren coincidieron en la cinta Mother!, protagonizada por ella y dirigida por él. Desde los primeros días que el proyecto vio la luz, también lo hizo su romance, aunque esperaron un tiempo para iniciar su relación. Desafortunadamente, la película en la que habían puesto tanto empeño y su corazón, no recibió las buenas críticas que esperaban, un tema que de inmediato provocó un distanciamiento entre los dos.

"Normalmente, promuevo una película, pongo esfuerzo en promocionarla, le digo a la gente que vaya a verla y lo demás ya no está en tus manos. Después me olvido del asunto", explicó la actriz de 27 años a Adam Sandler en una plática para Variety. "Pero por salir con el director, esta vez fue diferente", agregó.

VER GALERÍA

"Los dos nos fuimos de tour juntos con la promoción de la película en mente. Regresaba al hotel en la noche y lo último de lo que quería hablar era de la película", confesó. Sin embargo, su relación no le permitió cumplir con esas horas de descanso a las que ya estaba acostumbrada. "Cuando él regresaba, era de lo único que quería hablar y lo entiendo. Es su bebé. Él la escribió, la concibió y dirigió. A mí me tocaron dos roles en esa situación porque traté de apoyarlo como pareja pero también pensaba: '¡Por Dios!, ¿Puedo, por favor, no pensar en Mother! por un segundo?'".

Notas relacionadas:

- ¿Por qué razón Jennifer Lawrence se ha convertido en icono de estilo?

- Jennifer Lawrence revela que fue amenazada por un productor: ‘Pensé que no volverían a contratarme’

Esa petición no se cumplió para la protagonista de The Hunger Games, quien también tuvo que escuchar paciente a su novio mientras leía en voz alta las reseñas de su largometraje. "Finalmente pensé: 'Esto no es nada sano. Ninguno de los dos debería leerlas porque me altera y me pongo a la defensiva'. Pensé en ello especialmente porque él era mi hombre", continuó. En un intento de explicar más a detalle su postura, agregó: "No quiero sonar como si estuviera defendiendo lo que hicimos. Es maravilloso. A algunas personas no les gustó y otras lo odiaron. Pero no es nada que deba ser defendido y si leo una reseña negativa, naturalmente me pongo a la defensiva".

VER GALERÍA

Tan amigos como siempre

Aunque los momentos de ver las críticas de su trabajo causaron cierta fricción en la relación, Jennifer y Darren tienen una amistad a prueba de rupturas. Semanas después de haber decidido separarse, la pareja acudió junta a la gala de los Governors Awards, en donde convivieron de forma tan amigable que nadie se dio cuenta de que habían puesto punto final a su relación.