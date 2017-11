Kim Kardashian presume de nueva figura gracias a su nueva 'personal trainer'

Gracias a sus prominentes curvas, Kim Kardashian consiguió marcar un antes y un después en la sociedad, derribando los cánones de belleza que autoimponía la industria de la moda. Su figura ha sido portada de numerosos magazines y se convierte en el centro de atención cada vez que hace acto de presencia en alguna alfombra roja. No obstante, desde que decidiese convertirse en madre, la estrella de Keeping up with the Kardashian comenzó a preocuparse de manera excesiva por su silueta. Su cuerpo cambió, especialmente durante el embarazo del pequeño Saint, engordó más de 30 kilos y se sometió a estrictas y peligrosas dietas para conseguir bajar de peso en un tiempo récord. Sea como fuere, la obsesión de Kim por recuperar su figura no ha abandonado a la socialité en los últimos años.

Este verano, tras la publicación de unas polémicas imágenes en las que la empresaria aparece en bikini en la playa, Kim Kardashian decidió ponerse en manos de una especialista en culturismo para conseguir el cuerpo perfecto. Dicho y hecho. En apenas unos meses, su cuerpo ha cambiado de manera asombrosa. Brazos y piernas tonificados, glúteos más elevados y un abdomen de acero. ¿Su secreto? Constancia, mucho ejercicio y una buena alimentación con el apoyo y supervisión de Melissa Alcantara.

La socialité encontró a esta ‘fitmom’ por Instagram y no lo dudó ni un momento, para conseguir un cuerpo de infarto tenía que ponerse en sus manos. "Estaba a punto de empezar una dieta que era una locura. Echando un ojo a Instagram, de repente, me topé con el perfil de una culturista que me sobrecogió, porque había ganado más de 30 kilos durante el embarazo”, comentaba Kim a su madre recientemente en uno de los episodios de la última temporada de KUWTK. “Melissa es la entrenadora que he encontrado. Ella me inspira muchísimo, quiero conocerla y ver si puede entrenarme. Ella podría dirigir mi alimentación y ayudarme a conseguir mi objetivo… Si yo fuera un 10% como ella, cambiaría mi vida. Mis brazos, mi espalda… Es fundamentalmente la comida. Tengo que probar ese estilo de vida. Tengo que intentarlo”.

Y el resultado ha sido realmente asombroso. Combinando entrenamientos de alta y baja intensidad, con tres horas de ejercicio al día, y llevando una alimentación a base de alimentos frescos y de calidad, el cambio físico de Kim Kardashian es realmente espectacular. “Kim entrena cada día con Melissa, tanto en persona como por Skype. Después, practica deporte durante una hora a solas para completar sus tres horas al día de ejercicio”, asegura una fuerte cercana a la estrella a la revista Heat. “Está obsesionada en conseguir un six pack abs (abdominales), para poder hacerse un montón de sesiones en bikini cuando llegue el bebé, sin tener que preocuparse de tener que bajar de peso”, continúa refiriéndose al bebé gestado a través de un vientre de alquiler que tendrá la socialité.

A través de las redes, Kim se ha encargado de compartir sus rutinas de entrenamiento. Ahora, la propia Melissa resalta el espectacular trabajo de la reina de los realities con un motivador mensaje publicado en uno de sus posts de Instagram. “Kim entrena duro, tiene una gran ética de trabajo y es un placer entrenarla. ¡Sigamos trabajando en esos músculos, chica!”, escribe Alcantara mientras anima a la socialité a continuar con sus entrenamientos.

¿Llegará la obsesión de Kim Kardashian por su cuerpo a convertirla en una auténtica estrella del fitness?