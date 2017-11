Salma Hayek y su lado más maternal y humanitario en Sudáfrica

Recientemente, la actriz Salma Hayek estuvo en Sudáfrica, y a su paso por ese país escuchó de viva voz los testimonios de las madres de familia que han sido marginadas por vivir una condición adversa: ser portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Con ese espíritu humanitario que la distingue, la galardonada actriz convivió con mujeres sudafricanas apoyadas por la fundación mothers2mothers y quedó sumamente conmovida por sus historias de vida.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de 51 años compartió varias fotografías donde se le ve feliz conviviendo con las madres de familia y sus hijos. En las imágenes, claramente se aprecia una de sus cualidades más grandes: la bondad. Las fotos publicadas por la actriz están acompañadas con la siguiente descripción: “Con @mothers2mothers en Sudáfrica #girlpower”.

Las instantáneas tienen cientos de lindos comentarios por parte de sus fanáticos, quienes destacan su labor humanitaria y su gran corazón. Un seguidor escribió: “Salmita, eres de mis actrices preferidas, te admiro mucho. Eres una persona de oro”, otro más compartió en su perfil: “Sudáfrica te ama, Dios te bendiga”.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de noviembre, la cuenta oficial de mothers2mothers también subió una serie de fotos y videos en los que la protagonista de Beatriz At Dinner se entrevista con las mujeres que la organización asiste. Hayek las escucha atentas y les pregunta acerca de los desafíos que han enfrentado con su actual situación, así como de las reacciones de sus familias.

Desde sus redes sociales, Salma apoya activamente esta fundación y prueba de ello es la fotografía que compartió a finales de octubre, en la que se deja ver disfrutando su estadía por Sudáfrica con un jersey con la leyenda: “We all are Wonder Woman (Todas somos la Mujer Maravilla)”. Con esa publicación, la artista hizo una invitación a sus seguidores para que visitaran el portal TheFMLY Store y adquirieran la sudadera, la cual está a la venta por $66 dólares. Todo lo recaudado es donado a diversas organizaciones benéficas, entre ellas mothers2mothers.

Además de vivir la maravillosa experiencia de ser parte de mothers2mothers, Salma –quien estuvo acompañada en Sudáfrica por su hija Valentina Paloma –dio muestra de su valentía, al dar un tierno beso a un feroz animal. Salma tuvo la oportunidad de conocer a Jessica, un hipopótamo hembra el cual es una celebridad local en el pueblo de Hoedspruit, en la provincia de Limpopo, Sudáfrica.

La actriz no sólo lo contempló, sino que se atrevió a darle unos tiernos besos, algo que no cualquier valiente osaría a hacer.

La actriz no sólo lo contempló, sino que se atrevió a darle unos tiernos besos, algo que no cualquier valiente osaría a hacer. Por fortuna, el animalito de 10 años es muy amistoso y está acostumbrado a convivir con seres humanos, así que Salma pudo acercarse y acariciarlo. Mientras ella disfrutaba de la compañía de Jessica, su hija la observaba estupefacta.