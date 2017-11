Silas, el tierno compañero de ejercicios de Justin Timberlake

No cabe duda de que Justin Timberlake disfruta al máximo su faceta como padre. En distintas ocasiones, el apuesto cantante ha dejado ver en redes sociales lo mucho que se divierte junto a su hijo Silas y su esposa, Jessica Biel sin importar cuál sea la situación. Hace unas semanas, el intérprete de Mirrors presumió en redes sociales los increíbles disfraces de Toy Story que él y su familia eligieron para celebrar Halloween.

VER GALERÍA

Ahora, Justin ha encontrado una ingeniosa forma para realizar una de sus actividades cotidianas sin separarse de su pequeño de dos años. A través de su cuenta de Instagram, el cantante de 36 años compartió un breve video en el que mostró a sus seguidores cómo hacer flexiones de la forma más tierna, pues lleva a Silas a sus espaldas.

Una publicación compartida por Justin Timberlake (@justintimberlake) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 9:51 PST

Los fans del intérprete no tardaron en comentar el divertido video, que rápidamente alcanzó más de 3 millones de reproducciones: “¡Qué adorables se ven! Me encanta el cabello de Silas, ojalá no se lo cortes en un buen rato”, escribió uno de sus seguidores: “Son una familia muy linda, espero hayan pasado un feliz Día de Acción de Gracias”, escribió otro a continuación.

VER GALERÍA

La relación entre TImberlake y el pequeño Silas Randall es algo sumamente especial, así lo confesó Jessica Biel durante una entrevista, quien aseguró que las similitudes entre su esposo y su primogénito son increíbles: “Es como si fueran la misma persona, como una pequeña versión de él. Les encanta sentarse juntos a ver el golf. Es lo único a lo que Silas le presta atención en la televisión, es algo muy divertido. Se sientan juntos en el sillón y no dicen una sola palabra. Cuando el golf está en el televisor, toda comunicación entre ellos se termina”, explicó a People.

Más noticias como esta:

Eiza González, la nueva BFF de Justin Timberlake

Justin Timberlake y Jessica Biel, tan enamorados como el primer día

La complicada tarea de ser padre:

Aunque el cantante ha expresado en distintas ocasiones lo mucho que disfruta su papel como padre, la llegada del pequeño Silas no fue nada sencilla para el actor: “Al principio fue muy difícil para mí, sentía que en cualquier momento podía quebrarme. Esos primeros 8 meses era como ver uno de esos programas viejos donde hay personas haciendo malabares con platos giratorios, excepto que, si a ti se te cae uno, puede ser fatal”.

VER GALERÍA

“A lo largo de tu vida tienes que aprender a convivir con tus propios traumas, algunos grandes y otros pequeños. A veces piensas: ‘No está tan mal, tengo mucho que agradecerle a la vida, mis padres hicieron el mejor trabajo que pudieron’. Pero luego, tienes hijos y esas heridas se abren de nuevo. En ese momento te das cuenta de que hay cosas que te afectaron más de lo que crees”, explicó a The Hollywood Reporter.