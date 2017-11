FOTOS: Melania Trump lleva el estilo navideño a la Casa Blanca

Puede que falten un par de semanas para festejar la Navidad, pero no es pretexto para no empezar a decorar los hogares y llenarlos con las luces de la época, un detalle que Melania Trump se tomó muy en serio en su papel como Primera Dama y encargada de adornar la Casa Blanca para las últimas festividades del año. La esposa de Donald Trump puso manos a la obra y, con su propio estilo, no dejó espacio de la residencia oficial libre del espíritu navideño.

Como dicta la tradición, la Primera Dama en turno es la encargada de poner su toque en la decoración de la Casa Blanca. Para Melania, esta es la primera ocasión en la que cumple con su deber y quiso que fuera inolvidable. Con la ayuda de un gran grupo de decoradores, la ex modelo convirtió su residencia en Washington, D.C. en un recinto dedicado a la Navidad, decorado con una gran cantidad de pinos navideños por todos los salones de la primera planta, además de lucecitas y un pasillo en especial que recuerda los caminos helados de los bosques en invierno.

"¡Las decoraciones están completas! La Casa Blanca está lista para celebrar. Les deseamos una Feliz Navidad y una alegre temporada!", escribió Melania en su cuenta oficial de Instagram como Primera Dama. Ahí, mostró un video en el que recorre las habitaciones decoradas, y se pude ver cómo supervisó cada detalle para obtener el vistoso resultado.

Además de su equipo de especialistas, Melania contó con la ayuda de un grupo de niños de Joint Base Andrews que hizo sus propios adornos para agregarlos a la ornamenta de la casa del Presidente y su familia. En otro de los salones, la Primera Dama también disfrutó de un espectáculo de ballet que dio un aire más navideño a su hogar.

Melania fue la encargada de recibir a sus visitantes y mostrar los adornos de los distintos salones. Para este día, la Primera Dama eligió un vestido blanco, largo y con mangas acampanadas que combinó con un cinturón y zapatos dorados de Manolo Blahnik. La prenda, firmada por Dior, es igual a la que lució en su reciente visita a Japón, ocasión para la que eligió el color azul marino y zapatos plateados.

Un gran árbol en el salón azul



Un día antes de Thanksgiving, Melania y su hijo, Barron Trump, recibieron en las puertas de la Casa Blanca un gran pino navideño. El árbol de 19.5 pies de altura, que llegó a la residencia oficial en un carruaje tirado por caballos, perteneció a la familia Chapman, originaria de Wisconsin, y que lo cedió después de haber ganado un concurso nacional para elegir la pieza que decoraría el hogar del Presidente.

Ese ejemplar es el árbol de Navidad oficial que decora la residencia en Washington, D.C. ubicado en el Salón Azul. El pino está decorado con miles de luces blancas, esferas azules y moños del mismo color además de algunos en dorado. Justo en medio de esta sala es en donde reposa el gran árbol, rodeado de bastones decorados con los mismos listones del árbol y escarcha verde, que impiden acercarse a él.

