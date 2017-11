¡Viaje de chicas! Bella Hadid y Kendall Jenner, de escapada por Las Bahamas

Las modelos Bella Hadid y Kendall Jenner han pasado los últimos meses trabajando muy duro entre pasarelas, sesiones fotográficas y lanzamientos de campañas publicitarias. Por ello, las jóvenes de 21 y 22 años, respectivamente, se dieron un merecido descanso, nada más y nada menos que en Las Bahamas. El motivo de la escapada relámpago fue muy especial, pues las jóvenes celebraron la mayoría de edad de la también modelo Hailey Baldwin.

VER GALERÍA

En su viaje de amigas, donde estuvieron acompañadas por Justine Skye, Renell Medrano, Camila Morrone e Isabella Peschardt, las chicas disfrutaron de los paradisíacos paisajes que ofrecen las islas consideradas como uno de los destinos favoritos de las celebridades. A través de sus cuentas de Instagram, el grupo de animosas amigas compartieron las experiencias vividas en esos dos días de descanso, donde sacaron su lado más sexy con una fotografía de todas sobre la cubierta de un yate de lujo.

VER GALERÍA

La imagen fue publicada en el Instagram de la estrella de Keeping Up With The Kardashians y las otras chicas la replicaron en sus perfiles. La mayor de las hermanas Hadid también hizo lo propio y compartió una sensual fotografía donde se deja ver con un bikini negro, en una pose sugerente recargada sobre un tronco. La instantánea de Bella tiene más de un millón de ‘me gusta’ y deja ver el impactante físico de la maniquí.

VER GALERÍA

Además de fotografiarse con sus bikinis y presumir sus cuerpos de ensueño, las modelos se divirtieron en grande: se zambulleron con los famosos cerditos nadadores de Las Bahamas, los cuales son una de las actividades imperdibles de este destino turístico. Las divertidas amigas compartieron algunas fotos y videos con los animalitos, a quienes incluso alimentaron.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Para combatir el acné en una noche, Bella Hadid recurre a este cosmético superventas

- La anécdota del desfile: a Bella Hadid le juega una mala pasada su conjunto de Victoria's Secret

Bella Hadid deslumbró en China, su hermana la gran ausente

Recientemente, Bella Hadid se anotó otro éxito más en su carrera. La hermana de Gigi Hadid desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show el pasado 20 de noviembre, en Shanghái, China. Para Bella, esta fue la segunda ocasión en la que participó en el célebre desfile. El debut de la modelo fue en noviembre del año pasado, cuando desfiló en lencería y se encontró sobre el escenario a su ex novio, el músico The Weeknd, quien amenizó la velada.

VER GALERÍA

Se tenía previsto que en el desfile de este año también participara Gigi Hadid, sin embargo días antes del show comunicó a sus seguidores a través de Twitter que le sería imposible viajar a China y desfilar al lado de su hermana. La maniquí de 22 años tuvo un problema con su visado y quedó fuera del evento. Otras modelos que pasaron por la misma situación que Gigi fueron: Kate Grigorieva, Irina Sharipova, Julia Belyakova y Dasha Klystun.