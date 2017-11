Alessandra Rosaldo, aliviada de contar con el mejor cuidador del mundo para su hija Aitana

Con una agenda repleta de conciertos por ofrecer en México, Alessandra Rosaldo debe viajar varias veces a la semana desde su hogar en Los Ángeles a su país natal. A pesar del éxito que tiene con la gira Únete a la fiesta, para ella no ha sido tan sencillo, pues la también actriz debe sacrificar un poco de su tiempo en familia, dejando en casa a Aitana, su hija de tres años de edad, y a su esposo, el productor y comediante, Eugenio Derbez.

A pesar de ello, Alessandra puede viajar con toda la tranquilidad del mundo porque sabe que en casa, su hija está segura con la mejor compañía: la de papá. "Esta fiesta ha funcionado de maravilla para mí porque me voy dos, tres días máximo y regreso. Esos son días que Eugenio aprovecha para estar con Aitana y pasar tiempo de calidad con ella", contó a Suelta la Sopa la cantante de 46 años.

Alessandra confesó que al principio no se sentía tan segura de dejarlos solos porque había sido ella quien se ocupaba de la pequeña y había creado una rutina exacta para los cuidados de su niña. "Era muy exigente, pero ya he soltado. Era muy intensa, de: 'pero cuida de esto, cuida de lo otro, y los horarios y la estructura'. Ya me he relajado muchísimo", dijo entre risas. En parte, lo que la ayudó a calmarse fue la mancuerna tan tierna que Eugenio y Aitana forman, un lazo único entre padre e hija difícil de romper. "La cuida increíble y cuando están juntos, el tiempo de ellos es maravilloso. Ya no tengo ninguna preocupación, sé que está en excelentes manos", agregó contenta.

En su hija, Alessandra encontró un nuevo significado de la vida que le lleva mucha felicidad y que la motiva a seguir sonriendo. "Aitana llena mi corazón, mi alma, mi mundo, mi espíritu, mi todo y me siento inmensamente afortunada de ser su madre", agregó con una cálida sonrisa que confirma sus palabras. A pesar de la gran felicidad que la niña llevó a su hogar, ella y su esposo han decidido no volver a convertirse en papás. "Me encantaría (tener otro bebé), pero ya. Estoy muy feliz, no necesitamos absolutamente nada más", confirmó.

Aunque Alessandra y Eugenio ya decidieron no escribir más cartas a la cigüeña, en su hogar y familia pronto recibirán un nuevo integrante. Se trata del bebé que Aislinn Derbez, la hija mayor de Eugenio, espera con mucha emoción junto a su esposo Mauricio Ochmann. Los futuros papás han vivido al máximo su dulce espera, viajando por Europa y revelando poco a poco los detalles de su bebé.

Contentos con esta nueva etapa de sus vidas, Aislinn y Mauricio mantienen actualizados a sus fans a través de las redes sociales. Es ahí en donde la actriz de 31 años muestra muy feliz su pancita, que según sus últimos reportes, la han hecho subir 26 libras.

Sobre el sexo del bebé, es un secreto que hasta ahora han optado por compartir sólo con sus familiares y amigos más queridos, entre ellos Alessandra. "No sabemos. O sea, sí sabemos pero ya se nos olvidó", dijo entre broma protegiendo la privacidad de los felices papás. "Eso ellos lo van a compartir cuando consideren que es el momento adecuado".

Lo que sí compartió, fue el estado de salud de Aislinn, quien al principio de su embarazo tuvo los malestares comunes de las futuras mamás, mismos que han quedado atrás. "Ella por trabajo estuvo muy inactiva algunos meses y ahora que anda camine y camine dice que se siente muchísimo mejor, que todos los achaques ya desaparecieron. ¡Están felices!", agregó.