Adamari López, contenta con los resultados de su esfuerzo, ¡va por más libras!

Todos hemos sido testigos del esfuerzo con el que Adamari López ha ido moldeando su figura. La actriz ha dado grandes pasos en su camino para tener una silueta más esbelta y a través de sus redes sociales ha presumido el resultado de las arduas rutinas de ejercicio a las que se somete, así como la dieta sana y balanceada que lleva. Sin embargo, la presentadora del programa Un Nuevo Día (Telemundo) desea reducir más tallas.

VER GALERÍA

Ante las cámaras de Mezcal TV, la simpática puertorriqueña habló sobre su figura y de las libras que quiere bajar, así como de las consecuencias de la edad y lo complejo que le resulta ahora mantenerse en su peso. “Pues, sí estoy un ‘chin’ (poco) más flaquita, pero podría estar todavía más”, dijo entre risas, durante la presentación de la revista Imagen, donde su rostro es la portada de la nueva edición.

VER GALERÍA

La también actriz de 46 años confesó que con los años, ya no le resulta tan fácil reducir esas libras de más. También platicó sobre los alimentos que tiene restringidos en su dieta. “Con la edad diferentes cosas cambian. Antes, yo tomaba refrescos sin control y a lo mejor no se veía reflejado; ahora después de pasar de los 30, el azúcar añadida de la gaseosa en mi cuerpo no me va bien, y cuando lo dejo (el refresco) me ayuda, puedo rebajar con más rapidez”, indicó.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Toni Costa defiende a Adamari López de las críticas por su figura

- Adamari López presume su figura con 20 libras menos después de una rigurosa dieta

La madre de la pequeña Alaïa Costa habló sobre los alimentos ha ido eliminando de su régimen alimenticio: “Lo que la gente ya sabe: que los carbohidratos simples benefician, los complejos no; así que a dejar el arroz, la pasta, el pan, todas esas cosas de harinas blancas que se convierten en azúcar, no convienen”.

Adamari López no quita el dedo del renglón: quiere perder más peso

La presentadora tiene una meta bien fija, la cual espera cumplir pronto: desea estar 15 o 20 libras debajo de su peso actual. Adamari asegura que le gustaría lucir como en su adolescencia: “¡Me encantaría! Quedarme así como cuando tenía 15 años”. El reportero le preguntó si tenía la costumbre de guardar algunas prendas para después, cuando estuviera en su físico ideal. “Claro, mi hermana dice que guardo todo… guardo jeans, camisas, sets, guardo vestidos que pienso que me quiero volver a poner, o cosas que a lo mejor me compré y nunca me puse. Las guardo con el deseo de que quepa otra vez”.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del coreógrafo español Tony Costa ha dado prueba de su dedicación en este proceso. En sus redes sociales, sus fanáticos la han apoyado a lo largo de este camino y aplauden su arrojo, pues ha servido de inspiración para otras personas, que como ella buscan mantener una sana figura.