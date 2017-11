'Despacito' sorprende y se lleva tres nominaciones para los Grammys 2018

La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer este martes la lista de nominados a los Premios Grammys 2018. El rapero Jay-Z encabeza la lista de aspirantes con 8 nominaciones, tres de ellas en las categorías principales: Álbum del Año (4:44), Grabación del Año (The Story of O.J) y Canción del Año (4:44).

Le sigue Kendrick Lamar con 7 nominaciones por su disco DAMN, incluidas Álbum del Año y Grabación del año. Empatados con cinco nominaciones, se encuentran Childish Gambino, Khalid, No ID y SZA. El gran ausente de las listas fue Ed Sheeran, quien se esperaba compitiera en distintas categorías por su álbum Divide, pero solo recibió un par de nominaciones, una de ellas por el tema Shape of You.

Sorpresivamente, Bruno Mars y su álbum 24K empata en nominaciones con Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, quienes compiten en tres grandes categorías gracias al super éxito Despacito, que se encuentra cerca de alcanzar los 4 mil 500 millones de reproducciones en YouTube.

La única artista femienina que compite en una de las categorías principales es Lorde, quien recibió una nominación a Mejor Álbum del Año por el disco Melodrama. La terna de Mejor Artista Nuevo la conforman Alessia Cara, Khalid, Liz Uzi Vert, Julia Michaels y SZA.

Los competidores en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino son Alex Cuba, por Lo Único Constante, Juanes con Mis Planes son Amarte, La Santa Cecilia con Amar y Vivir en Vivo desde la Ciudad de México, Natalia Lafourcade, con Musas y Shakira, por su trabajo con el disco El Dorado.

A continuación, te presentamos la lista completa de nominados:

Grabación del Año:

Redbone — Childish Gambino

Despacito — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

The Story of O.J. — Jay-Z

HUMBLE. — Kendrick Lamar

24K Magic — Bruno Mars

Álbum del Año:

Awaken, My Love! — Childish Gambino

4:44 — Jay-Z

DAMN. — Kendrick Lamar

Melodrama — Lorde

24K Magic — Bruno Mars

Canción del Año:

Despacito — Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason “Poo Bear” Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton, songwriters (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)

4:44 — Shawn Carter & Dion Wilson, songwriters (Jay-Z)

Issues — Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen, Julia Michaels & Justin Drew Tranter, songwriters (Julia Michaels)

1-800-273-8255 — Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury & Khalid Robinson, songwriters (Logic Featuring Alessia Cara & Khalid)

That’s What I Like — Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, songwriters (Bruno Mars)

Mejor Artista Nuevo:

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Mejor Presentación Pop en Solitario:

Love So Soft — Kelly Clarkson

Praying — Kesha

Million Reasons — Lady Gaga

What About Us — Pink

Shape Of You — Ed Sheeran

Mejor Canción Pop Dúo/Colaboración:

Something Just Like This — The Chainsmokers & Coldplay

Despacito — Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber

Thunder — Imagine Dragons

Feel It Still — Portugal. The Man

Stay — Zedd & Alessia Cara

Mejor Álbum Vocal Pop:

Kaleidoscope EP — Coldplay

Lust For Life — Lana Del Rey

Evolve — Imagine Dragons

Rainbow — Kesha

Joanne — Lady Gaga

÷ — Ed Sheeran

Mejor Grabación Dance:

Bambro Koyo Ganda — Bonobo Featuring Innov Gnawa

Cola — Camelphat & Elderbrook

Andromeda — Gorillaz Featuring DRAM

Tonite — LCD Soundsystem

Line Of Sight — Odesza Featuring WYNNE & Mansionair

Mejor Álbum de Música Electrónica:

Migration — Bonobo

3-D The Catalogue — Kraftwerk

Mura Masa — Mura Masa

A Moment Apart — Odesza

What Now — Sylvan Esso

Mejor Álbum Pop Latino:

Lo Único Constante — Alex Cuba

Mis Planes Son Amarte — Juanes

Amar Y Vivir En Vivo Desde La Ciudad De México, 2017 — La Santa Cecilia

Musas — Natalia Lafourcade

El Dorado — Shakira