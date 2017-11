Kylie Jenner, entre rumores de embarazo, dice adiós a su larga melena negra

Kylie Jenner siempre ha tenido un lado camaleónico. Aunque su apariencia es famosa por la larga y negra melena que porta, en ocasiones se harta de ella y prefiere darle un giro a su imagen cambiando precisamente esa parte de su look con la ayuda de tintes permanentes o pelucas. En incontables ocasiones se le ha visto con tonos que van desde el rubio más claro hasta colores fantasía como azul o morado. Ahora, la hermana menor de Kendall Jenner optó por un cambio bastante dramático despidiéndose del largo que la había caracterizado desde que se su nombre se hizo famoso gracias al reality familiar, Keeping up with the Kardashians.

A través de su perfil en Snapchat, Kylie sorprendió con el inesperado corte que presumió muy contenta. "Otra vez me corté el pelo", anotó para describir su publicación, en la que posó para mostrar un bob a la altura de los hombros. El proceso para obtener este nuevo corte llamó tanto la atención como el hecho de haberlo cortado porque, en lugar de ir con un profesional para que la ayudara a cambiar de look, dejó el trabajo en manos de su mejor amiga, Jordyn Woods. En la misma red social, Kylie explicó que Jordyn creó ese corte con un par de tijeras de cocina. Claramente, la chica tiene un don natural para dar estilo aún con las herramientas menos esperadas.

Para la hija de Kris Jenner, esas ganas incontenibles de cambiar de look son algo que la han acompañado toda su vida, pero fue hasta que cumplió 16 años de edad cuando por fin se atrevió a ello, tiñéndose el pelo sin el permiso de su mamá. “Después de ahí, he tenido esta adicción de cambiar de pelo constantemente. Me hace sentir una persona nueva. Me encanta sentirme diferente y me encanta salir de casa pensando que nadie me ha visto así jamás”, explicaba a People hace unos meses.

El cambio de look y la sensación de sentirse como una persona diferente puede estar ligado a los rumores de embarazo que han rodeado a la empresaria. Desde hace unos meses, varios medios aseguran que la menor del clan Kardashian se encuentra en la dulce espera. Y aunque ella misma y su familia han dado pistas que apuntan a que próximamente debutará como mamá junto a su novio, Travis Scott, el embarazo no ha sido confirmado.

¿Más bebés en la familia?



Tal como Kylie, su hermana mayor, Khloé Kardashian, vive rodeada de especulaciones que señalan que también está esperando un bebé. Ambos casos se han manejado con estricta discreción por parte de la familia Kardashian-Jenner, sin que alguno de sus integrantes asegure si las dos hermanas pronto darán la bienvenida a la cigüeña.

De ser cierto, la familia de Kris Jenner crecería de forma significativa en muy pocos meses. Al mismo tiempo que el mundo posa su atención en Kylie y Khloé para descubrir sus supuestos embarazos, Kim Kardashian tiene todo listo para dar la bienvenida a su tercer bebé, a quien tendrá por medio de un vientre de alquiler. En una entrevista con Ellen DeGeneres, la esposa de Kanye West sin querer reveló que sus hijos, North (4) y Saint (1) tendrán una hermanita que esperan a principios de 2018.