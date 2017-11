Willow Smith confiesa lo ‘terrible’ que fue su infancia debido a la fama de sus padres

Ser hija de una de las estrellas más grandes de Hollywood puede tener ciertas complicaciones, así lo ha confesado Willow Smith. Al igual que su hermano Jaden, la adolescente de 17 años tuvo que aprender a vivir bajo la atención mediática que significa tener como padres a Will Smith y Jada Pinket Smith, una tarea nada sencilla.

Durante una entrevista con el portal Girlgaze, la cantante de 17 años habló de lo complejo que puede resultar para un niño crecer en medio de reflectores, cámaras y micrófonos apuntándole: “Voy a ser total y completamente honesta, es absolutamente terrible. Crecer y tratar de descubrir lo que quieres mientras las personas sienten que tienen algún tipo de derecho a saber lo que está pasando en tu vida, es insoportablemente horrible”, aseguró.

Sobre la forma en que aprendió a sobrellevarlo, la también actriz comentó: “La única forma de superarlo es tratar de comprenderlo. No puedes cambiar tu cara, tampoco puedes cambiar a tus padres. No puedes cambiar ninguna de esas cosas. Siento que la mayoría de los niños que crecieron como yo y no lograron adentrarse en esta dinámica terminaron en una espiral de depresión, mientras el mundo los mira a través de su teléfono, riendo y haciendo bromas sobre las cosas que viven”.

Para la joven modelo, la tecnología juega un papel fundamental en la forma que se desarrollan los jóvenes de su edad y la forma en que perciben el mundo: “Somos una generación muy ansiosa. Lo noto en mí misma. También somos hiper sensibles. Esta generación está dotada de una gran sensibilidad espiritual, física, mental y emocional. Cuando miramos nuestros teléfonos y nos damos cuenta de que hay gente muriendo mientras tomamos café con leche, nos afecta mucho, nos desanima. En sí no es un asunto de los teléfonos, eso es solo una herramienta que nos deja ver algo que ya estaba pasando”, aseguró.

Una infancia que convivió con el éxito:

Sin duda, la menor de la familia Smith logró canalizar de la mejor forma toda la atención que había sobre su familia, pues mostró al mundo su gran talento cuando apenas era una niña. Con solo diez años, Willow hizo su debut musical con el tema Whip My Hair, que vendió miles de copias alrededor del mundo y logró alcanzar la posición 11 del Billboard Hot 100 en pocas semanas. Gracias a su enorme éxito, se convirtió en el artista más joven en firmar con la disquera Roc Nation, propiedad de Jay-Z.

Siete años más tarde, la cantante ha lanzado su segundo álbum, titulado The 1st, que ha sido promocionado como su trabajo más personal hasta la fecha. Alejada de los ritmos Pop y Hip Hop que acompañaron su debut en la escena musical, Smith se acerca a sonidos más tradicionales repletos de percusiones y guitarras acústicas, instrumento que recientemente comenzó a tocar.