¡Adiós rubio! Fernanda Castillo sorprende con su nuevo look

Fernanda Castillo ha decidido cerrar el año con un increíble cambio de look. La actriz de 35 años sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que presumió la nueva tonalidad de su melena: “Cambiando. Bye, bye blonde, hello red!”, escribió junto a la imagen.

La nueva faceta pelirroja de la estrella de El señor de los cielos parece haber sido bien recibida por sus miles de fans, pues no tardaron en llenar de elogios la sección de comentarios de la imagen: “¡Wow! Hermosísima, te va mejor el rojo que el rubio. Te ves muy bien”, escribió uno de sus seguidores: “Sensacional tu nueva imagen, te queda increíble. ¡Muy guapa!”, escribió otro más.

De esta forma, la guapa actriz se despidió del característico pelo rubio que la ha acompañado durante los últimos meses. A principios de año, Fernanda abandonó momentáneamente los tonos dorados para lucir un castaño oscuro que mantuvo hasta el mes de marzo.

Después de probar suerte con el tono 'chocolate', Fernanda volvió al rubio en el mes de abril, aunque esta vez decidió unirse a la tendencia del rubio platinado que muchas celebridades presumieron a mitad de año.

Aunque la mayoría de las fotografías compartidas por la actriz tienen un buen recibimiento en redes sociales, la nueva imagen de Castillo causó gran revuelo, pues en pocas horas la imagen consiguió más de 300 mil me gusta, convirtiéndose así en una de las imágenes más populares que la actriz ha compartido en Instagram.

El adiós a su personaje más icónico:

Con este radical cambio de imagen, Fernanda cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera, pues a principios de noviembre se despidió de Mónica Robles, personaje que la catapultó a la fama y al cual dio vida durante los últimos años: “Hace 5 años hice casting para un personaje que cambió mi vida y mi carrera: Mónica Robles. Esta noche me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma”, escribió.

“Tener que decir adiós ha sido uno de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo lo maravilloso que ella me regaló. Me voy llena de agradecimiento y de lecciones”, y agregó: “Gracias al público que siguió este proyecto durante 5 temporadas, a los que han amado y odiado a los Robles. A las mujeres y hombres que han disfrutado de mi trabajo, a los que han hecho imágenes y videos con las frases de Mónica. A quienes este personaje les hizo cuestionarse, empoderarse o simplemente emocionarse. ¡Gracias!”, escribió junto a una imagen del popular personaje que, al igual que ella, lucía una increíble cabellera rubia.