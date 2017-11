Desde que anunciaron su separación junto al término "conscious uncoupling" dejaron claro que no iba a ser una separación al uso, Gwyneth Paltrow y Chris Martin sobre todo y por encima de todo son padres. La ex pareja mantiene una fantástica relación por el bien de sus hijos, Apple, de 13 años, y Moses, de 11, y es habitual verles compartir juntos su tiempo libre, vacaciones o días como Acción de Gracias. La última fotografía viene a demostrar que son una ‘modern family’ en toda regla. El exmarido de la actriz, Chris Martin, y su prometido, Brad Falchuk, posan para la cámara de Paltrow e inmortalizan este divertido momento que ella acompaña con el hashtag 'familia moderna'. Tan sólo han bastado unas horas para que la publicación haya recibido más de 172.000 "me gustas" y el exmatrimonio siga manteniendose fiel a sus palabras, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos, al menos a primera vista, de cómo lidiar con un divorcio de manera amistosa.

Sunday brunch #modernfamily Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 12:59 PST

Días después de anunciar su compromiso con el productor estadounidense, Gwyneth ha publicado esta imagen en su cuenta de Instagram de Chris y Brad muy sonrientes mientras disfrutan de un relajado brunch de domingo. Sin duda ellos son los dos hombres de su vida, uno el que le ha dado lo mejor de su vida, sus hijos, y otro con el que planea casarse, y los ha juntado en la misma foto para reflejar lo importante que son en sus vidas.

Happy birthday, handsome Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 5:55 PST

Gwyneth Paltrow ya lleva tres años de discreta relación con Brad Falchuk, se conocieron en 2014 pero no airearon su relación hasta abril de 2015 que asistieron juntos al cumpleaños de Robert Downey Jr. Su relación la han llevado con la máxima discreción y sus apariciones juntos son contadas. De momento nos les hemos visto desfilar juntos por una alfombra roja. Brad al igual que Gwyneth también tiene dos hijos de una relación pasada. Es padre de Brody e Isabella fruto de su matrimonio con Suzanne Falchuk, con quien estuvo casado durante 10 años, y de quién se separó en 2013.

HAPPY 40th BIRTHDAY to the best daddy in the world!!! We 💖you so much! Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 2 de Mar de 2017 a la(s) 8:41 PST

La pareja ha sido igual de tímida con su compromiso que con su noviazgo. De acuerdo con el portal Entertainment Tonight, Brad le pidió matrimonio hace ahora un año y no se ha sabido hasta ahora. Ahora que la boda está más próxima la pregunta a formular será: ¿Chris Martin será uno de los invitados al enlace?