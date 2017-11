Kim Kardashian comparte adorable ‘throwback’ de cuando era una niña ¡y es idéntica a North West!

North West lleva el nombre de su padre, pero definitivamente es una Kardashian. Kim Kardashian compartió un video de cuando era una linda niña de cuatro años y deja ver que es idéntica a su hija mayor. En el video, titulado Presentación de Kimberly en Thanksgiving 1985, se aprecia a la pequeña Kim en un recital de la escuela, sosteniendo una bandera de los Estados Unidos.

De fondo, se escucha la voz de su fallecido padre, Robert Kardashian, quien orgullosamente graba a su hija con una vieja cámara de video. “Kimberly, hiciste muy buen trabajo”, le dice a su hija. “Sostuviste la bandera de una forma maravillosa, ¿no es así?”, se escucha decir al patriarca del clan. “¿Viste a mamá y a papá?”, le pregunta mientras graba a Kris Jenner dándole un tierno beso a Kim.

Thanksgiving Throwback #kimkardashian A post shared by Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) on Nov 23, 2017 at 3:04pm PST

Con ese hermoso video, Kim deseó a sus seguidores un feliz Día de Acción de Gracias, y además dejó fascinados a todos, pues el parecido entre ella y su hija es increíble. El próximo año la familia de Kim y Kanye West sumará un nuevo integrante con la llegada de su tercer hijo a través de un vientre de alquiler. Según People, la pareja está en la espera de una niña. A mediados de noviembre, Kim celebró un baby shower temático con árboles de flor de cerezo.

Kim Kardashian, como una mamá normal y protectora

En agosto pasado, la estrella de Keeping Up With The Kardashians habló con la revista Interview sobre como ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre y sobre la exposición de su hija de cuatro años a los reflectores. “Compartimos tanto tiempo en el reality. Obviamente me he vuelto un poco más protectora con mi hija porque siempre ha sido un tema: ¿debemos tenerla en el programa o no?”.

“Tenemos estrictas reglas sobre los niños. Algunas temporadas no están dentro del todo. Otras temporadas aparecen un poco para mostrar algo de su personalidad, aunque jamás hacemos guiones o historias acerca de ellos. Pero también están las redes sociales, en las cuales siempre he sido muy abierta”. La también productora de televisión agregó: “Cuando estoy fuera y escucho a la gente decir el nombre de North, para mí eso ya es extraño. Ella vive una vida de lo más normal en casa, aunque no me crean”.

“En un día típico sin cámaras, me despierto muy temprano, como a las seis de la mañana. Trato de ejercitarme antes de que los niños se despierten. Después desayuno con ellos y mi esposo”. La también empresaria señaló que para ella la convivencia familiar es primordial: “Trato de que tengamos varias comidas en casa, para mantener todo lo más normal que se pueda. Luego me voy a trabajar”.

Kim compartió con Interview lo ‘caótico’ que pueden llegar a ser sus días y prueba de ello es su centro de trabajo. “Si vieras como está mi estudio… tengo proyectos y diseños de varias cosas, quizá 15 muestras de perfumes en mi mesa”. Por las tardes, Kim se ocupa de las actividades extras de sus dos hijos: “Además de eso, llevo a mi hijo a una clase de música y a mi hija a clases de equitación”.