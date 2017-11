Roselyn Sánchez, más agradecida que nunca con la vida, tras un desafiante año

Thanksgiving es la oportunidad perfecta para dar gracias por todas las bendiciones que han llegado a nuestras vidas… Millones de estadounidenses celebraron con sus familiares y amigos esta fecha tan especial, entre ellos la actriz Roselyn Sánchez, quien en sus redes sociales compartió los momentos más duros que le dejó este año y su más grande bendición: la de convertirse en madre por segunda ocasión.

Con una bella fotografía en la que aparece sosteniendo a su pequeño Dylan Gabriel, de menos de un mes de nacido, la también presentadora publicó una reflexión en la que dejó ver que no había sido un año fácil para ella y su familia, pero que lo mejor de todo había sido la llegada del hermanito menor de su hija Sebella.

“Agradecida por tantas cosas… Aunque este año fue desafiante con la pérdida de nuestra casa (daños por el agua/ asbestos… larga historia), muchos IVF’s, bastante reposo por un embarazo de alto riesgo y el fallecimiento de Mota y Uzo… ¡Mi sueño más grande y mi logro más increíble al fin se hizo realidad! Dylan Gabriel está aquí y su linda hermana Sebella no podría estar más feliz”, escribió a un lado de la tierna imagen.

“Así que a Dios gracias, a la vida gracias, a mi familia gracias, a mi esposo gracias, a mis amigos gracias… Que tengan un día lleno de bendiciones con su familia”, concluyó con su mensaje, el cual enterneció a todos sus seguidores quienes le enviaron sus buenos deseos.

La espera de Dylan Gabriel no detuvo su labor humanitaria

La actriz de 44 años celebró Thanksgiving con su familia y además coordinó a distancia la entrega de los víveres que recaudó en Los Ángeles a través de su fundación RS Events for Life. La puertorriqueña compartió en su Instagram varias imágenes de los suministros entregados en la localidad de Naguabo, gracias a la colaboración de Voices for Puerto Rico y Ranger Contigo/Ranger American.

En entrevista con el portal El Nuevo Día, dijo lo especial que era para ella esa población, pues sus padres son originarios de ese lugar. También explicó lo complejo que resultó el traslado de los víveres; llevarlos en avión desde Los Ángeles hasta Puerto Rico era muy caro, al igual que por mar. Así que gracias a Foundation For Puerto Rico y Ranger American pudo trasnportarlos. Ellos le dijeron que si lograba llevar toda la carga a Jacksonville, Florida, ellos la llevarían en barco hasta la isla. “Yo le dije, 'lo que sea', después que llegue a Puerto Rico porque yo no duermo tranquila hasta que eso no llegue”, recordó.

La también modelo define el mes de octubre como “una locura”, pues entre el embarazo, los malestares y la recaudación de víveres se sintió estresada. “Entre el embarazo, los malestares y saber que tenía todo eso en los almacenes, y cómo podía llevarlo a Puerto Rico, la verdad es que fue un dolor de cabeza. Pero finalmente se fue por barco, llegó todo y ya está todo organizado en los almacenes y ya empezamos la entrega”, indico.