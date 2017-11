Tras dos años de relación, Emma Watson termina su noviazgo con William Knight

Luego de dos años de noviazgo, Emma Watson y William ‘Mack’ Knight han terminado su relación. El tabloide inglés Daily Mail reporta que la actriz de 27 años y el empresario de 37 pusieron punto final a su noviazgo y que la última vez que se les vio juntos fue en una cena en Nueva York, en mayo pasado.

Una fuente cercana a la estrella de cine comentó que la pareja terminó a mediados de este año y que el motivo del rompimiento, aparentemente, fue la apretada agenda de trabajo de Watson. Las cosas entre ellos parecían ir en serio, pues en febrero de este año se reportó que el empresario de origen americano había presentado a Emma con sus padres.

La madre de William habló con el periódico Daily Mirror acerca de su encuentro con Emma, en aquel entonces: “La he conocido (Emma) y es una chica maravillosa. No los vemos muy frecuentemente porque están ocupados y trabajando muy duro”, comentó sobre la relación de su hijo con la estrella de Harry Potter.

La actriz de La Bella y la Bestia trató de mantener su relación lo más privada posible, evitando hablar de su novio durante sus encuentros con la prenda. En febrero, Emma dijo a Vanity Fair: “Quiero ser coherente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego esperar que la gente no me tome fotos de paparazzi caminando fuera de mi casa. No puedes tenerlo en ambos sentidos”. Agregó: “Me di cuenta de que en Hollywood, cuando sales con alguien y estás en la promoción de una película, esa persona se vuelve parte de la actuación y del circo. Odiaría que cualquier persona con la que estuviera se sintiera parte de un espectáculo o de un acto”.

Parece que Emma está tomando de la mejor manera su ruptura, pues al poco tiempo de darse a conocer la noticia, fue fotografiada muy feliz y relajada con un look casual por las calles de París con una de sus amigas.

El emprendedor que conquistó el corazón de Emma

La primera vez que se les vio juntos fue en octubre de 2015 en la puesta en escena del musical Hamilton, en Broadway. Según su perfil, se describe como un entusiasta de la tecnología, escritor, artista, fotógrafo y aventurero. Knight recibió se graduó de Ecología y Biología Evolutiva de Princeton en 2003 y tiene una Maestría en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios de Columbia, la cual concluyó en 2011.

Luego de alcanzar la fama internacional con el papel de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, Emma se graduó de la Universidad de Brown en mayo de 2014. Antes de salir con Knight, Emma tuvo una relación de un año con el jugador de rugby de la Universidad de Oxford Matthew Janney. La actriz también ha estado vinculada al modelo británico George Craig, al estudiante de Oxford, Will Adamowicz y al financiero, Jay Barrymore. Sobre su historial amoroso, Emma ha bromeado diciendo a la revista Glamour: “Con cualquiera que me fotografían, automáticamente se convierte en mi novio. ¡Así que parece que he tenido como seis mil novios!”.