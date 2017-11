Noah Schnapp, de 'Stranger Things', y su tierna audición: 'No sabía de qué se trataba el show'

De la noche a la mañana, la vida de Noah Schnapp, Will Byers en Stranger Things, cambió por completo. Sin darse cuenta, se vio rodeado de fama y la gente al rededor del mundo hablaba sobre su trabajo en la serie en la que comparte créditos con Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Winona Ryder. Pero antes de convertirse en un pequeño extraviado en otra dimensión, Noah pasaba los días como cualquier otro niño, jugando con sus amigos y asistiendo a su campamento favorito. Fue justo en sus vacaciones cuando se enteró de que había obtenido el papel que daría un vuelco en su vida, aunque él no sabía ni para qué rol había audicionado.

En el verano de 2015, Noah apenas recordaba la trama para la que estaba buscando un papel. Para él, lo más emocionante era reencontrarse con sus amigos del campamento al que religiosamente asistía al final del ciclo escolar. "Cada verano voy a un campamento que dura siete semanas. Ahí tienes derecho a sólo tres llamadas telefónicas con tus padres con tus papás", recordó el joven de 13 años en una entrevista con NKD.

"Esa audición estaba borrosa en mi mente entre otras tantas a las que había asistido. No sabía de qué se trataba ni recordaba cuál era el rol, pero sí me acuerdo que era mi última llamada en el campamento y fue de ellos para decirme que me había quedado con el papel", contó. La sinceridad y calidez de su plática hace recordar a sus fans que Noah era tan sólo un niño cuando recibió la oportunidad de su vida en Hollywood.

Noah estaba inmerso en sus actividades al aire libre y en divertirse al máximo cuando recibió aquella llamada de los productores del show, que en ese tiempo era conocido como Montauk. "Me llamaron muy emocionados y no sabía ni con quién estaba hablando. Me dijeron: '¡Hey, Noah. Tienes el papel de Will Byers en Montauk!'", recordó el actor. "Después ellos me explicaron de qué se trataba la serie y dije: '¡Oh, Dios!'. Fue ahí cuando me emocioné, cuando empezó todo. Era algo muy diferente a lo que había visto en el cine o la tele".

Para un niño, una historia llena de poderes, dimensiones y misterio fue tan atractiva como para el resto del público que quedó prendado de la trama desde julio de 2016. Pero, una vez más, Noah no sabía el alcance de su personaje porque de nuevo se encontraba en el campamento al momento en el que se transmitió la primera temporada. "Cuando regresé, noté que toda la gente el mundo estaba viendo el show y trataba de interactuar con nosotros en las redes sociales", agregó. Fue justo lo que Noah y sus compañeros necesitaban para entender lo grande que era la serie para el público. "Estaba tan feliz y maravillado por lo lejos que había llegado".

Una nueva generación de actores

Noah no fue el único en ver un cambio radical en su vida después de que el show se estrenara. Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin) y Caleb McLaughlin (Lucas) también saltaron a la fama. Millie, la chica del grupo, se convirtió en un ícono de moda juvenil que ha aparecido en la portada de diversas publicaciones, a pesar de apenas haber cumplido los 13 años de edad.