El novio de Malia Obama, Rory Farquharson, y su ‘vínculo’ con la Familia Real Británica

Unos días después de darse a conocer las fotografías de Malia Obama besando a un chico en un partido de futbol colegial, distintos detalles sobre el misterioso galán han comenzado a salir a la luz. Al igual que la hija del ex presidente Barack Obama, el chico de 19 años, llamado Rory Farquharson, asiste a la prestigiosa Universidad de Harvard desde hace unos meses. Además, asistió a una de las escuelas más reconocida de Inglaterra y es hijo de un importante inversor británico, según ha revelado el Daily Mail.

Ahora, se ha revelado que el joven universitario tiene algunos ‘vínculos’ con la Familia Real Británica, pues su primo segundo, Andrew Farquharson, fue uno de los ayudantes más confiables de la Reina Isabel a finales de los años 90. Según ha informado el mismo sitio, durante su estancia en el Palacio de Buckingham, Andrew fue nombrado Asistente Maestro de la Casa, teniendo bajo su responsabilidad presupuestos de miles de libras para alimentos y bebidas utilizados en eventos especiales.

Cada año, Farquharson se encargaba de realizar pedidos de gran volumen a los más prestigiosos restaurantes de Inglaterra. Contenta con sus servicios, la Reina lo nombró miembro de su propia orden de caballería, la Real Orden Victoriana.

A pesar de su buena relación con la Reina, fue retirado de Buckingham en 2006 por el Príncipe Carlos, quien decidió transferirlo a la residencia de Clarence House para servir como su maestro adjunto. Ahí, se hizo cargo del programa de compromisos del Príncipe, administró algunos de sus viajes y dirigió sus residencias públicas y privadas. A pesar de su destacada labor, fue despedido en 2009.

Andrew opina sobre la virtual relación de su primo:

Durante una entrevista con el portal, Andrew habló sobre la virtual relación de su primo con la mayor de las hermanas Obama: “Estoy seguro de que está disfrutando su estancia en los Estados Unidos. No he tenido noticas suyas ni de sus padres sobre el tema. Lo que puedo imaginar es que Malia es una buena chica, pero igual que él, solo tienen 19 años. No sabemos qué sucederá, pero estoy seguro de que Rory podrá manejar la atención que esto pueda generar sobre él”, explicó.

El año pasado, el ex presidente Obama reveló que tanto Malia como su hermana menor Sasha, habían comenzado a salir con algunos chicos, algo que aseguró no le genera molestia pues siempre estaban bien protegidas: “Ellas tienen al Servicio Secreto. No creo que haya mucho que esos chicos puedan hacer contra eso”, bromeó durante una conferencia de prensa.

