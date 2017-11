Uma Thurman insinúa ser otra víctima de Harvey Weinstein y pide a sus fans que permanezcan atentos

Uma Thurman no se había pronunciado en torno al caso Harvey Weinstein, pero la actriz ha aprovechado una de las fechas más celebradas en Estados Unidos para dejar clara su postura. La actriz estadounidense decidió hablar sobre el tema en una publicación en su cuenta de Instagram, que comienza deseando un Feliz Día de Acción de Gracias y en el que parece insinuar que ella también fue víctima del poderoso productor.

“Hoy estoy agradecida por estar viva, por todos aquellos a los que amo y por todos los que tienen la valentía de luchar por los otros. Dije que estaba enojada recientemente y tengo algunas razones, #yotambién - hashtag usado por miles de mujeres en todo el mundo para denunciar que también han sido víctimas de abusos sexuales-, en caso de que no lo hayas notado por la expresión de mi cara”, dice Thurman en la publicación que ha superado los 75.000 "me gusta" en las primeras horas de su publicación.

“Siento que es importante tomarse su tiempo, ser justo, ser exacto, así que... ¡Feliz Acción de Gracias a todos! (Excepto a ti, Harvey [Weinstein], y a todos tus malvados conspiradores, me alegra que esto vaya despacio, no mereces una bala)” escribió la actriz en esta red social”.

La intérprete de Pulp Fiction y Kill Bill, del director Quentin Tarantino, producidas por el propio Weisntein, ha hecho referencia en su texto a una entrevista donde se le cuestionaba sobre los casos de abusos sexuales del productor y en la que evitaba responder. “No tengo una respuesta clara sobre esto porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo enfadada normalmente me arrepiento de la manera en la que me he expresado. Estoy esperando a sentirme menos enfadada, y cuando esté preparada, hablaré”. Ahora la actriz está dispuesta a hablar largo y tendido y pide a sus seguidores que permanezcan atentos "stay tuned" , porque habrá más revelaciones que darán mucho que hablar.