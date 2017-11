¡Su imagen más divertida! Victoria Beckham celebra Acción de Gracias vestida de pavo

La fiesta de Acción de Gracias es uno de los días más celebrados en los países anglosajones: una mesa bien vestida, un pavo horneado a la perfección, la familia reunida... El arranque perfecto para las celebraciones navideñas que están ya a la vuelta de la esquina. También las celebrities tienen sus propias tradiciones en un día así y es que nadie deja pasar esta ocasión tan especial que, de una u otra manera, se cuela en todas las casas.

Este año en la residencia Beckham parece que también han degustado el apetitoso manjar y se lo han pasado muy bien, a juzgar por la manera en que Victoria felicitó este día a sus incondicionales. Y es que de nuevo la diseñadora hizo gala de un gran sentido del humor, compartiendo una imagen en la que se la ve sentada en el suelo y ¡vestida de pavo! “¡Feliz Acción de Gracias! Besos”. Lo cierto es que se trata de un montaje en el que la mujer de David Beckham se ha puesto unas plumas anaranjadas que simulan las de este animal, una foto de lo más divertida. Quizá no es el atuendo que se espera en una diseñadora pero sin duda es lo más gracioso, ¿no?

En una reciente entrevista, la diseñadora reveló que Harper, a sus seis años, es muy consciente de lo afortunada que es y de que tiene muchas cosas que agradecer. En This Morning, Victoria se sentó con una de sus mejores amigas Eva Longoria, y estuvo hablando de sus hijos. “Harper sabe que mamá y papá y la tía Eva hacen cosas para ayudar a otras personas, y ella también quiere hacerlas. Se da cuenta, incluso con seis años, de que es muy afortunada por tener lo que tiene”. Comentó además que le da mucha pena que su hijo mayor Brooklyn haya abandonado el nido con 18 años. “Todavía lloro cuando pienso que Brooklyn se ha ido a estudiar fotografía a Nueva York y no he dejado de llorar” contó en el mes de septiembre. “Le echo mucho, mucho de menos” comentó entonces en el canal de maquillaje Pixiwoo.