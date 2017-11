La estrella de Gossip Girl y ex de Ed Westwick que ha salido en defensa del actor

Jessica Szhor, ex novia de Ed Westwick y co-estrella de la popular serie Gossip Girl, se ha referido a las recientes acusaciones que se han hecho en contra del actor por abuso sexual. En menos de un mes, tres mujeres diferentes han asegurado que fueron agredidas por Westwick en el pasado, acusaciones que fueron negadas por el actor casi de forma inmediata.

Sobre la complicada situación que vive su ex pareja sentimental, la actriz de 32 años comentó: “En este momento es un tema difícil para cualquiera que esté involucrado, en cualquiera de los dos lados. NI siquiera sé cómo responder a esto, si es que debería, no quiero que decir algo que pueda ser malinterpretado, porque conozco a Ed desde hace años y sé lo encantador que es. No creo que sea el tipo de persona que pondría a alguien en ese tipo de situación”, explicó a la revista Cosmopolitan.

“Me alegra mucho se esté dando un aviso por parte de todas aquellas mujeres que pasaron por eso. Pero también creo que es un tema sensible y muy extraño, porque hay personas que se involucran en este tipo de situaciones y no están diciendo la verdad. Entonces, es como: ‘¿Por qué habría alguien capaz de inventarse algo así?’, porque eso solo le quitaría visibilidad a quienes sí vivieron una experiencia de ese tipo”.

“Es realmente difícil tratar de regresar el tiempo y conseguir evidencia de cosas que pasaron muchos años atrás. Es un tema muy sensible, a final de cuentas no puedo asegurar que lo haya hecho o no, porque no estaba allí. Espero que no sea cierto. Me siento muy mal por todas aquellas mujeres que han pasado por una situación así, por las personas que tienen que lidiar con esto todos los días”, agregó.

Sobre la forma en que el actor está sobrellevando las acusaciones, Jessica comentó: “Él está pasando por un momento muy complicado. Lo acusan de algo que ya se ha encargado de desmentir públicamente. Es algo muy duro para él, su show fue cancelado. Él espera que la verdad salga a la luz y la gente sea capaz de verlo”.

Cronología de las acusaciones:

Fue el pasado 6 de noviembre cuando la actriz Kristina Cohen compartió una extensa publicación en su cuenta de Facebook, donde relató que habría sido violada por el actor en 2014. Días más tarde, Aurélie Wynn decidió unirse a Cohen y revelar el incómodo momento que ella misma vivió con Westwick, quien habría intentado violarla durante ese mismo año.

Cuando la situación parecía no poder complicarse más para el actor, una tercera acusación ha sido realizada en su contra la semana pasada. Ahora fue el turno de Rachel Eck, quien compartió la terrible experiencia que vivió con Westwick una noche antes de la 86° entrega de los Premios Oscar.