Aracely Arámbula sorprende con su colorido cambio de look

Aracely Arámbula sabe muy bien cómo sorprender a sus seguidores hasta en días festivos. Y justo eso hizo en la víspera de Thanksgiving, cuando publicó una selfie en donde luce un llamativo cambio de look. Aunque la actriz y cantante está acostumbrada a modificar su apariencia según el papel que le toque interpretar en teatro o televisión, ninguno había sido tan radical como el que mostró este miércoles por la noche, en donde presume una melena corta y de color lila, que aunque se trate de una peuca, es un estilo con el que nunca antes se le había visto.

La también modelo de 42 años, aparece muy contenta junto a tres de sus amigas, o como ella las llama, sus "dolls": Ade, Ash y su productora, Moira. A juego, Aracely lleva una gafas de sol que combinan a la perfección con el degradado en la peluca el que también se puede apreciar un tono gris hasta llegar a negro a las raíces. Esa nueva imagen gustó mucho a sus admiradores, y a pesar de ser una peluca, podría ser una buena opción para ella pues su fans no pararon de alabar su look y compartiendo opiniones sobre lo bien que le va ese color por su tono de piel.

Para decorar su selfie, la mamá de Daniel y Miguel se limitó a escribir un bello mensaje del Día de Acción de gracias: "Disfrutando un bendecido día de trabajo. Todos los días hay que dar gracias por lo que hacemos y por lo que tenemos, por hacer las cosas que tanto nos gustan". Después añadió los hashtags #HappyPreThanksGiving #LosAmo y #Arafamilia.

Aracely se encuentra en Miami gracias a su nuevo proyecto con Telemundo. Próximamente, reaparecerá en la pantalla chica como conductora de la primera temporada de Masterchef Latino. Por ello, es probable que celebre este día rodeada de su familia y amigos, un par de fotografías que debido a la etiqueta de su última foto, algunos admiradores ya están esperando.

Tal como impactó con un giro en su imagen, Aracely ha hecho lo mismo con las publicaciones que hace en sus días libres en la playa. Para ella se ha vuelto una costumbre mostrar sus curvas en sexys bikinis, como lo hizo el lunes pasado, cuando mostró el excelente resultado de una rutina de ejercicios que no falta en su agenda.

En sus mismas publicaciones en las redes sociales, la actriz deja ver cómo es que se pone en forma. Como sucede con la mayoría de las actrices, no es una rutina sencilla y requiere de mucho esfuerzo, disciplina y constancia, cualidades que Aracely tiene y que la han ayudado a lograr la figura que tanto le gusta. Además, la comida es un tema que va de la mano y opta por los alimentos saludables.

El amor puede esperar



Aunque en sus fotografías se nota muy contenta y con bastante tiempo libre, la realidad es que Aracely Arámbula tiene una agenda bastante apretada. Y encima de las rutinas de ejercicio o los llamados en el set, la actriz tiene a sus dos prioridades bien fijadas: sus hijos Daniel y Miguel. La Chule está enfocada en el bienestar de los niños de 9 y 7 años de edad, y es en ellos en quienes encontró el verdadero amor, el de mamá.

Por ello, la actriz no considera que en estos momentos de su vida le haga falta una pareja sentimental, así lo explicó en su reciente visita al programa de Don Francisco: “Yo la verdad es que ahorita estoy tan comprometida con mi trabajo, con mis hijos, como lo dije, mis hijos son mi prioridad, pero el poco tiempo que yo tengo después del trabajo se los quiero dedicar a mis hijos, porque ahorita no hay tiempo para mí, para el amor, ya vendrá, como dice mi canción, yo soy la dueña sin dueño, con eso es suficiente”.

Sus hijos aún se encuentran en los años formativos, pero más adelante no estaría cerrada a dejarse flechar por Cupido. “No me hace falta por el momento, pero estoy abierta al amor por supuesto, me encanta conocer gente, claro”.