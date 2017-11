Laura Pausini confiesa que llegó a perder la ilusión de convertirse en mamá

La cantante Laura Pausini parecía tenerlo todo: una sólida carrera, decenas de premios y fama internacional… pero había algo que faltaba en su vida: la alegría de ser madre. En entrevista con el programa de televisión Hoy, la intérprete de origen italiano habló sobre las dificultades que tuvo para conquistar ese sueño, el cual tardó en llegar varios años.

En un punto de su vida, y luego de intentarlo por mucho tiempo, la artista de 43 años pensó que jamás podría tener un bebé y se resignó a la realidad que viven miles de mujeres en el mundo. “Fueron cinco años, pasó algo raro en mi vida, pensé: 'no vendrá, la ilusión terminó'”, recordó.

La ganadora de tres Latin GRAMMY también habló acerca de las complicaciones que vivió para experimentar la maternidad al lado del músico Paolo Carta, su pareja desde 2005. “Mi sueño (más) grande era ser madre, subí de peso, la gente me tocaba la barriga pensando que estaba embarazada y eso me hacía sentir mal, triste”, indicó al programa mexicano. Esos sentimientos de melancolía fueron su inspiración para componer el tema Así Celeste, en el cual expresa su profundo deseo de tener un bebé: “En la vida se me cumplió el sueño que ni era mi sueño: ser famosa, y no se me cumplía mi sueño que era ser mamá”.

Y el sueño se cumplió: Paola llegó a su vida

A más de cuatro años de esa dura etapa, ahora la intérprete de En Cambio No vive los días más felices con Paolo Carta y la hija de ambos, la pequeña Paola. La niña, de pícara sonrisa y melena castaña, es la alegría más grande la pareja y prueba de ello son las instantáneas que Pausini publica en sus redes sociales. Ya sea en familia, en paseos en la playa o en fechas especiales, la protagonista de sus fotografías personales siempre es su adorada Paola, quien poco a poco demuestra que heredó los dotes musicales de su madre.

Paola e Matteo #jamsession Con grembiule di scuola 😱 A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini) on Oct 3, 2017 at 6:32pm PDT

La reconocida cantante pasa sus días entre giras, conciertos y su faceta de mamá, y hay ocasiones en las que su hija la acompaña al estudio y se une a las sesiones de grabación. En su cuenta de Instagram, Laura da cuenta de lo bien que ambas la pasan y de los preciosos momentos que comparte con su chiquita, quien en febrero próximo cumplirá cinco años de edad.

De hecho, el mes de febrero es muy especial para la cantante, pues además de marcar la llegada de Paola a su vida, fue en febrero de 1993 cuando ganó el Festival de San Remo, en Italia e impulsó su carrera profesional. También en febrero, pero de 2006 ganó su primer GRAMMY gracias a su disco Escucha.