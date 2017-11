¡Como gemelas! La foto que demuestra que Cindy Crawford y su hija Kaia son idénticas

Aunque más de una persona ha notado el increíble parecido que existe entre Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber, una fotografía publicada por la supermodelo ha demostrado que, durante sus años escolares, ella y la joven modelo fueron idénticas.

A través de su cuenta de Instagram, Cindy compartió una imagen de su antiguo anuario escolar junto a una fotografía actual de su hija, ¡el resultado fue sorprendente! La modelo escribió al pie de la instantánea: “Fotos de la escuela, antes y después”.

Como era de esperarse, la fotografía generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores que reaccionaron sorprendidos ante la imagen: “¡Vaya! Los genes Crawford son muy fuertes. Ambas son increíbles”, escribió uno de sus fans: “Las dos son muy hermosas, pero veo un poco de su padre en ella. Ustedes son una familia muy linda, bendiciones”, escribió otro más.

Recientemente, la modelo de 16 años reveló las grandes enseñanzas que sus padres le han trasmitido a lo largo de los años: “Mis padres siempre me han enseñado a ser yo misma y a seguir mis instintos. Ellos me dicen que nunca debes dejar que otras personas afecten tus decisiones. Todo cambia cuando te aceptas como eres y no tratas de cambiarte a ti mismo”, explicó a la revista Teen Vogue.

Además, Kaia aseguró ser consciente de la responsabilidad que conlleva ser una figura pública a tan temprana edad: “Es muy importante para mí ser un buen modelo a seguir para las chicas jóvenes, ser alguien que haga sentir orgullosos a sus padres y les despierte admiración. Ahora llego a mucha gente y a veces es difícil distinguir la realidad. No tomo ninguna plataforma a la ligera, es muy importante enviar un buen mensaje siempre”, explicó a la publicación.

A pesar de tener un breve recorrido por las pasarelas, Kaia Gerber se ha posicionado como una de las modelos más prometedoras de la actualidad. Después de protagonizar su primera campaña publicitaria de la mano de Alexander Wang, el éxito de la adolescente le ha permitido ser portada de distintas revistas y tener la oportunidad de participar en el desfile de Chanel de la Semana de la moda de París de este año.

“Ni en mis mejores sueños habría imaginado una cosa así”, escribió Kaia emocionada en su cuenta de Instagram en aquel entonces. Ahora, es considerada como una de las nuevas musas de Karl Lagerfeld, pues se ha convertido en uno de los rostros recurrentes de sus pasarelas, desfilando para otras reconocidas marcas como Fendi. Poco después de su debut, fue fichada por la prestigiosa agencia IMG Models, que representa a figuras de la talla de Giselle Bündchen, Cara Delevigne y las hermanas Hadid.