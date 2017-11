Esto opina Esther Wojcicki, la ex suegra de Alex Rodríguez, sobre el beisbolista

Conquistar a la suegra no es una tarea sencilla, o al menos no lo fue para Alex Rodríguez, quien antes de convertirse en el novio perfecto para Jennifer Lopez, salió con Anne Wojcicki, una CEO residente de Silicon Valley. Esther Wojcicki, madre de la ex del beisbolista, recién habló sobre la personalidad de A-Rod, a quien a pesar de considerar un hombre muy lindo, supo desde el principio que no era la pareja ideal para Anne.

VER GALERÍA

"Me agrada Alex Rodríguez, siempre fue un hombre muy amable y lindo", expresó Esther en una publicación que su hija hizo el sábado pasado en sus redes sociales. "Viene de una familia hispana y eso nos gustó mucho porque son muy dulces y tiernos", continuó la profesora y periodista, quien agregó que lo vio realmente enamorado de su hija durante el tiempo que salieron juntos. "Sin embargo, desde el primer día me di cuenta de que no había tanta compatibilidad".

Siempre amable, pero sincera, Esther agregó: "Él no tiene una base académica. Pocas veces logramos establecer una conversación intelectual sobre algún tema". Recordando los días que coincidió con Alex y Anne, la mujer explicó que para él su mayor interés era el béisbol, deporte en el que se desempeñó de 1994 a 2016, tiempo en el que jugó para los New York Yankees, con quienes logró 696 home runs.

VER GALERÍA

Desde que Jennifer Lopez reveló que lo suyo con Alex era serio, hizo eco de la importancia que ambos le dan a la familia y el tiempo que pasan en casa, algo que a Esther y Anne no les agradó tanto. "Puede pasar hasta 10 horas frente a la televisión viendo partidos de béisbol. Incluso había días que prefería quedarse en casa en lugar de ir afuera con Anne en el yate".

Las palabras de Esther podrían sonar familiares para Anne, quien al inicio de su relación con Alex, contó cómo fue cuando le dijo a su mamá sobre su nuevo romance. “Al empezar a salir con él, mi mamá me preguntó: ‘¿Qué es un A-Rod?’ e impactada le dije: ‘¡Mamá, ese es su nombre!’”, recordó.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Jennifer López y Álex Rodríguez dan un paso más en su relación

- Bendito entre las mujeres: ‘A-Rod’ pasa sus fines de semana con su novia y sus hijas

Otra desventaja que Esther encontró en la relación de su hija con el ídolo del béisbol, fue tener que lidiar con la fama cada vez que se encontraban en público. "No podíamos ir a ningún lado con él. Si íbamos a comprar ropa, de repente estábamos rodeados de gente que quería tomarse una selfie con A-Rod. Para él es imposible caminar a Central Park, tiene que ir en taxi", agregó sobre la cantidad de gente que se podría encontrar a su paso.

Y en cuanto a la nueva novia del ex de su hija, Esther aseguró que Alex y Jennifer son una mejor pareja porque ambos están acostumbrados a la atención pública. "Funciona mejor con JLo porque es normal para ella escuchar que le pidan fotos", dijo antes de desearle "toda la suerte del mundo" a ambos.

VER GALERÍA

Un nuevo amor

Alex y Anne salieron juntos por poco más de medio año y su primera aparición pública fue en la Met Gala de 2016. Poco después de conocerse su separación, al beisbolista se le vinculó sentimentalmente con Jennifer Lopez, con quien formalizó un noviazgo que inició en febrero de este año. La pareja de inmediato hizo clic y, tal como sucedía un año antes, el deportista presumió a su nuevo amor sobre la alfombra roja de la Met Gala 2017.