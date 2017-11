La imagen más tierna de Luna, la hija de Chrissy Teigen, para el anuncio más esperado

Chrissy Teigen ha contado con la mejor de las ayudas para hacer un importante y especial anuncio. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de 31 años compartió un tierno video en el que reveló que está esperando a su segundo hijo junto a John Legend. En el pequeño clip, aparece su hija Luna señalando su vientre: “¿Qué hay ahí dentro?”, pregunta Chrissy: “¡Un bebé!”, responde con emoción la pequeñita de un año.

De inmediato, el video que dura apenas unos segundos se llenó de felicitaciones y buenos deseos para la familia: “¡Lo sabía!, he visto algunas fotos tuyas y lo sospechaba. Muchas felicidades a los tres, Dios los bendiga siempre”, escribió uno de sus seguidores en la sección de comentarios: “Estoy muy feliz por su familia. ¡Muchas felicidades! Luna será una increíble hermana mayor”, escribió otro fan visiblemente emocionado.

Una publicación compartida por chrissy teigen (@chrissyteigen) el 21 de Nov de 2017

Unos minutos más tarde, el cantante de 38 años replicó el anuncio en su cuenta de Twitter. Junto a la publicación, Legend agregó dos emojis de la cara de un bebé junto a otro par de corazones. Este será el segundo hijo para la pareja que comenzó su relación una década atrás, poco después de conocerse durante la filmación de uno de los videoclips del intérprete.

Fue en octubre de 2015 que John y Chrissy anunciaron que estaban esperando a su primera hija, después de varios intentos fallidos por concebir a su bebé de forma natural, la pareja tuvo que recurrir a la fecundación in vitro.

La batalla de la pareja por convertirse en padres:

Unos meses antes de anunciar su primer embarazo, la presentadora de televisión reveló que estaba experimentando problemas para quedar embarazada: “John y yo hemos tenido algunas dificultades. Habríamos tenido niños hace cinco o seis años si hubiéramos podido. Pero Dios, ha sido todo un proceso”, comentó durante una entrevista en el programa FABLife.

De igual forma, el cantante expresó en una reciente entrevista lo mucho que reforzó su relación el hecho de enfrentarse a un reto de esta magnitud: “Tener un bebé siempre es algo importante para una pareja. Pasar por todo esto juntos no hace más que fortalecer el vínculo que existe entre los dos, porque si lo superas, sabes que podrás enfrentarte a cualquier cosa”, explicó a la revista Cosmopolitan.

“Creo que es especialmente complicado cuando no puedes concebir de forma natural. Quieres pensar que todo funciona bien y va de manera perfecta, pero a veces no es así. Tenemos la suerte de vivir en una época maravillosa en la que existen muchas alternativas. La fecundación in vitro nos dio a Luna y con suerte, traerá a nuestra familia a otros cuantos niños maravillosos”, comentó el intérprete en aquel entonces.