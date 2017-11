Mantienen una relación muy especial y durante años lo han hecho todo juntas. Ahora que Nicky Hilton espera su segundo hijo fruto de su matrimonio con James Rothschild, su hermana Paris no ha querido perder la oportunidad de celebrar la ocasión con un té y con la ayuda de su madre, que ha sido la anfitriona. "Gracias Paris por ofrecer el té más dulce para la futura mamá", escribe Nicky en su cuenta de Twitter, donde ha compartido diferentes fotos de la preciosa fiesta.

My mom @KathyHilton is the best decorator! 💕🍼👶🏼🍼💕 #NickysBabyShower Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 6:10 PST

Kathy Hilton, la madre de ambas, es toda una experta en este tipo de celebraciones, puesto que ya en el mes de agosto celebró una fiesta espontánea para su primera nieta, Lily-Grace, que cumplía su primer año de vida. "¡Mi madre es la reina de diseñar la decoración de las mesas! Nadie decora como Kathy Hilton", ha publicado Nicky en sus redes, algo que queda claro al ver las fotografías que ha publicado.

Celebrating the new baby with the #Squad. 👯👯👯👯👯👯👯👯👯 #NickysBabyShower Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 11:58 PST

Con tartas en rosa y azul, puesto que Nicky y James han decidido no conocer el sexo del bebé que esperan, macarons de Ladurée en diferentes tonos pastel y colocados en forma de árbol de navidad, la mesa de la 'baby shower' era un auténtico placer para la vista. Además, las chicas de la familia Hilton y la mayoría de sus casi 20 invitadas vistieron a juego con la decoración. Paris no dudó en llevar uno de sus colores más caracteríticos, el rosa, mientras que Kathy y Nicky apostaron por el azul en dos versiones completamente diferentes. Además, la futura mamá apostó todo a este tono con zapatos y pendientes de pura tendencia a juego.

Entre los invitados, además de parte de su familia y otras estrellas de realities estadounidenses, estaba también Tessa Von Walderdorff vestida tonos beige, futura cuñada de las hermanas Hilton tras haberse comprometido con su hermano pequeño, Barron Hilton.

Una publicación compartida de Nicky Rothschild (@nickyhilton) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 5:55 PST

Poco antes del nacimiento de Lily-Grace, Paris se mostraba emocionadísima ante la perspectiva de convertirse en tía. "Todos contamos los días y no puedo esperar a conocerlo", declaraba a US Weekly. "Estamos encantados, yo estoy deseando ser tía. Es la primera vez en mi vida, así que toda la familia está muy emocionada", añadió. Este segundo bebé no será menos para su tía, que no puede quitarles los ojos de encima a la futura mamá y a su primera sobrina.

#NickysBabyShower 💕👸🏼👸🏼👶🏼👸🏼💕 Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 9:38 PST

Con este segundo hijo, Nicky pone el broche de oro a dos años de matrimonio, tras haber dado el 'sí quiero' en julio de 2015 en una espectacular boda celebrada en el palacio de Kensington. Su primera hija nació solo un año después y el comienzo de 2018 vendrá con su pequeño regalo sorpresa, que bien sea niño o niña hará muy feliz a toda la familia. Según informaba el Daily Mail cuando se anunció el embarazo, Nicky siempre quiso que sus hijos se llevaran poco tiempo, al igual que ella y su hermana Paris.