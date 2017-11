Jennifer Lawrence sobre la filtración de sus fotos: 'Me sentí atrapada'

Jennifer Lawrence recordó el amargo episodio que vivió en 2014, cuando un gran número de celebridades sufrieron un robo masivo de fotografías íntimas que fueron tomadas de sus teléfonos celulares. Posteriormente, las imágenes se publicaron en distintos portales de la red, llegando a millones de personas alrededor del mundo.

Aunque han pasado tres años desde lo ocurrido, la actriz de 27 años, una de las principales afectadas, no ha olvidado aquella terrible experiencia que marcó su vida. Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la ganadora del Oscar abrió su corazón sobre la forma en que sobrellevó una situación tan complicada: “Cuando sucedió lo del robo de las imágenes, fue algo tan humillante que ni siquiera puedo explicarlo con palabras. Fue como una de esas situaciones de rescate, donde cada hora se publicaba una fotografía nueva”.

“Me sentí atrapada en un mundo donde no había una sola persona que fuera capaz de resistirse a mirar esas imágenes. Podías estar en una barbacoa y ver como alguien llevaba las fotografías en su teléfono. Eso fue algo realmente imposible de procesar”, relató.

Aunque la actriz recibió algunas sugerencias para proceder de forma legal ante la incómoda situación, explicó las razones por las que decidió no ir tras los culpables: “Muchas mujeres que fueron afectadas se acercaron a mí para demandar a la compañía de teléfono o a los posibles responsables, pero nada de eso me iba a devolver la paz. Demandar no iba a traer de vuelta mi cuerpo desnudo ni el de Nic (su ex novio). No estaba interesada en perseguir a nadie, estaba interesada en sanar mis heridas”, comentó.

A pesar del paso del tiempo, la protagonista de The Hunger Games aseguró que aún sigue lidiando con lo ocurrido tres años atrás: “Hace año y medio una persona se acercó a mí para decirme que era un buen modelo a seguir para las chicas. En ese momento tuve que ir al baño a llorar porque me sentía como una impostora. No podía creer que alguien aún me viera de esa forma después de lo que pasó. Hay tantas cosas distintas que procesar cuando tu intimidad fue violada de esa manera”, explicó.

Sobre el caso de Harvey Weinstein:

La actriz también aprovechó para dar su opinión sobre el escándalo que se desató en Hollywood a causa de las denuncias de acoso realizadas en contra de Harvey Weinstein: “Lo de Harvey fue extraño. Había escuchado algunas cosas sobre él, pero siempre se comportó de forma correcta conmigo, inclusive paternal. Nunca tuvo una actitud de esa naturaleza conmigo, así que fue algo realmente impactante.

Al momento de las acusaciones, Jennifer compartió una declaración en redes sociales condenando la actitud del director de cine: “Me causa gran enojo escuchar las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein. Trabajé con él hace 5 años y no experimenté ningún tipo de hostigamiento personal, ni tenía conocimiento de sobre estas acusaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y absolutamente perturbador. Mi corazón está con las mujeres que fueron afectadas por estas acciones indignantes. También quiero agradecerles por mostrar tanta valentía”, escribió en ese entonces.