Tras el 'concious uncoupling' que popularizó Gwyneth Paltrow en 2014 tras su ruptura con Chris Martin, vocalista de Coldplay, se abre un nuevo capítulo para la actriz. Tras tres años en una relación con el productor, guionista y director Brad Falchuk, que conoció durante su participación en la serie musical Glee, la pareja se ha comprometido.

Así lo publica la revista estadounidense US Weekly, que asegura que el tema del matrimonio ha estado presente en sus conversaciones desde hace más de un año. "Ambos sabían que pasaría, pero no era algo tan importante para ellos porque han estado casados durante mucho tiempo en otra ocasión. No hay prisa". Así como Gwyneth estuvo casada durante 11 años con Chris Martin, con quien tiene dos hijos, Apple, de 13 años, y Moses, de 11, Brad también tiene dos hijos de una relación pasada. Es padre de Brody e Isabella fruto de su matrimonio con Suzanne Falchuk, con quien estuvo casado durante 10 años, y de quién se separó en 2013.

A pesar de que la actriz comenzó su andadura en Glee en 2010, la relación entre ellos comenzó de una manera profesional y poco a poco las cosas comenzaron a evolucionar una vez terminó el matrimonio de Gwyneth. En cambio, hasta un año más tarde en septiembre de 2015 no se hizo oficial su romance cuando fueron juntos a la premiere de la serie Scream Queens, que también producía Falchuk. Un mes después el productor confirmó que las cosas entre ellos iban "genial". "Creo que me apoya en todo lo que hago, afortunadamente", decía entonces a la revista que ha publicado ahora su compromiso.

A pesar de que Gwyneth se muestra más tímida a la hora de publicar su amor en redes, Brad recientemente compartió una sencilla imagen con motivo de su cumpleaños que firmó con un preciosa declaración. "Esta es la mujer más hermosa de todos los tiempos y hoy es su cumpleaños (...) Postdata, esta es más o menos la foto más Gwyneth que he podido encontrar: tiene pizza, vino tinto, su móvil y esa maldita sonrisa perfecta".

This is the most beautiful woman of all time and today is her birthday. We are all so lucky that she came into the world (but no one is luckier than me). Happy Birthday, Love. PS - this is pretty much the most #Gwyneth pic I could find - it has pizza, red wine, her phone and that fucking perfect smile. Una publicación compartida de @bradfalchuk el 27 de Sep de 2017 a la(s) 11:33 PDT

Con este nuevo paso la actriz marca su tercera vez comprometida y segunda vez con un Brad, puesto que antes de pasar por el altar con Chris Martin llegó a estar comprometida con Brad Pitt antes de que rompieran en 1997.