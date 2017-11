Cuando aún no hemos estrenado el mes de diciembre, la Navidad ya ha entrado en el hogar de Paula Echevarría. La actriz ha compartido con sus seguidores varios posts en los que ha mostrado algunos de los ornamentos que formarán parte de la decoración navideña de su hogar.

En la primera publicación, Paula enseña a sus fans en un vídeo las originales bolas que decoran el árbol que presidirá estas fechas. Además de las obligadas luces propias de la época, la actriz ha añadido un toque diferente a su particular decoración. Bolas de nieve, adornos dorados con la forma de la Torre Eiffel e, incluso, una carroza personalizada con el nombre de Daniella, son algunos de los exclusivos complementos que colgarán del curioso abeto.

La Navidad ha llegado a casa! 🎄🎅☃️ #Navidad2017 #DaniYaNoAguantabaMas #UnAñoDeEstosLoPongoEnAgosto 😅😅😅 #AdoroLaNavidad ❤ Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 11:49 PST

Pero, ¿quién ha decidido adelantar las Fiestas en la casa de la actriz? Consciente de la expectación que podría generar esta premura navideña, la ex de David Bustamante ha explicado en forma de hashtags el cómo y el porqué de esta decisión aplicando, por supuesto, un gran sentido del humor a la situación: “#DaniYaNoAguantabaMas, UnAñoDeEstosLoPongoEnAgosto, AdoroLaNavidad”. Parece ser que la pequeña de la casa ha sido la encargada de animar a su madre para dar el toque navideño a su decoración, hasta tal punto que la artista ha bromeado con la idea de que, en próximos años, pueda verse obligada a sacar los ornamentos propios de estas fechas en verano.

Y hay tradiciones que no pueden faltar! 😂😂😂 El me mira desconfiado en cuanto ve el trajecito... Pero es que me lo como con patatas! 😍 #Mowgly #Navidad2017 🐶❤ Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 11:53 PST

Estas no han sido las únicas imágenes navideñas compartidas por Paula en el 'timeline' de su cuenta de Instagram. La actriz ha vuelto a disfrazar a la mascota de la casa, su chiguagua Mogwli. Aunque la realidad en el que fuera el hogar del matrimonio Bustamante-Echevarría es muy diferente esta Navidad, Paula está dispuesta a mantener las tradiciones que durante años han acompañado a la familia, sobre todo en pro de mantener la ilusión de su hija Daniella. La protagonista de Velvet y su hija han vuelto a disfrazar de Papá Noel a su perrito y, como no podía ser de otro modo, Paula ha compartido con sus ‘followers’ el divertido resultado: “Hay tradiciones que no pueden faltar 😂😂😂. Él me mira desconfiado en cuanto ve el trajecito… Pero es que me lo como con patatas”. Una divertida imagen que no ha dejado indiferente a sus fans, quienes se han mostrado absolutamente enamorados del pequeño miembro de la familia.

Sin duda, las del 2017 serán unas Navidades difíciles para Paula Echevarría y David Bustamante ya que serán las primeras que atravesarán tras su ruptura sentimental hecha pública el pasado mes de abril. Una separación que, transcurridos más de seis meses, parece no tener vuelta atrás por el momento.

Lejos quedan ya las imágenes familiares que David y Paula regalaban cada año, junto a la pequeña Daniella, acudiendo a la Cabalgata de Reyes o disfrutando del tradicional festival navideño celebrado en el colegio de la pequeña. Hasta el momento es una auténtica incógnita si, a pesar del distanciamiento, pasarán juntos algunas de estas fechas, como sucediera en acontecimientos importantes como la Comunión de la pequeña.