Eva Longoria platica cómo fue la 'mágica' boda de Serena Williams y Alexis Ohanian

Serena Williams y Alexis Ohanian se dieron el "sí, acepto" en una bella ceremonia el jueves pasado, rodeados de 200 amigos y familiares queridos. Eva Longoria, una de sus amigas más cercanas, platicó en exclusiva con HELLO! sobre la fiesta con temática de Disney, una conversación en la que reveló que lloró y que hubo un ambiente "mágico" durante todo el día. Eva, quien se encontraba en la Global Gift Gala de Londres, dijo que había llegado a la ciudad después de haber presenciado una de las mejores bodas del 2017.

"Fue hermoso. Anna Wintour estuvo ahí y Vogue cubrió todo. Fue mágico porque Selena y Alexis de verdad son el uno para el otro, hechos en el cielo", dijo.

El gran día trajo memorias para Eva Longoria, quien se casó el año pasado con José 'Pepe' Bastón, un evento por todo lo alto en el que HOLA! estuvo presente. "Sí, estuve llorando. Fue hermoso. Estoy muy feliz. Lo único que deseas para tus amigos es lo mejor, y Alexis es el mejor ser humano que Serena pudo haber encontrado".

La campeona de tenis lució hermosa en su boda con el co-fundador de Reddit. Para la ceremonia llevó un vestido ball room diseñado por Sara Burton para Alexander McQueen, mismo diseñador encargado del vestido de la Duquesa de Cambridge. Durante la fiesta, la novia cambió dos veces más de vestuario: un diseño para bailar con su esposo y otro para tomarse fotos y convivir con sus invitados. Ambas piezas firmadas por Versace.

VER GALERÍA

Más historias como esta:

- EXCLUSIVA MUNDIAL: Eva Longoria elige HOLA! USA para publicar las fotos oficiales de su boda con Pepe Bastón

- Estos son los exóticos destinos que ha escogido Eva Longoria para su luna de miel

Además de Eva Longoria, Beyoncé, Kim Kardashian, Kriss Jenner, Kelly Rowland y Caroline Wozniacku; entre otra lista de importantes invitados para la pareja, quienes fueron testigos de sus primeros momentos como marido y mujer. Serena y Alexis deleitaron a los asistentes con su primer baile como casados, para el que eligieron Tale as Old as Time, canción perfecta para la boda con temática de La Bella y la Bestia.

La pareja disfrutó al máximo de su celebración de amor, en la que también pusieron mucha atención a una pequeña pero muy especial invitada: su hija Alexis Jr. La niña de dos meses de edad posó vestida de blanco con sus papás en una fotografía muy especial en donde mamá aparece con su hermoso vestido de novia y papá con su traje Armani para la ocasión.

VER GALERÍA