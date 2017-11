Dayanara Torres disfruta de su triunfo en 'Mira Quién Baila' junto a sus hijos Cristian y Ryan

Dayanara Torres cumplió un sueño y una meta más en su vida personal y profesional: ganar el concurso de tele realidad, Mira Quién Baila. La modelo de 43 años de edad se alzó con la victoria este domingo por la noche en la gran final del programa en el que competía con la conductora mexicana, Ana Patricia, y el atleta, Danell Leyva; quienes obtuvieron la segunda y tercera posición respectivamente. Un triunfo que no habría sido el mismo sin el apoyo de sus hijos, Cristian (16) y Ryan (14).

VER GALERÍA

La noche estuvo plagada de emociones, pero los nervios en Dayanara se hicieron menores gracias al apoyo de sus admiradores y, en especial, de su familia. Desde los asientos del público, sus hijos, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, pusieron atención a cada detalle en la pista de baile, y con paciencia esperaron a que el conductor rompiera el silencio para anunciar que Dayanara era la gran triunfadora de la quinta temporada del show.

VER GALERÍA

“Puerto Rico cada paso, cada baile pensando en ustedes. Espero que esta dicha y esta alegría les llene un poquito el alma en esta situación”, dijo aún emocionada después de escuchar su nombre. Al mismo tiempo, admiradores de todo el mundo la felicitaron por redes sociales.

VER GALERÍA

Sin duda sus hijos fueron los más contentos y corrieron a abrazar a mamá para felicitarla. "(Están) ¡Felices, orgullosos!, el chiquito me dijo que él lo sabía y el grande que estaba bien, bien orgulloso de mí y que estaba viendo tantas cosas diferentes de mí que no sabían y eso es lindo, porque están orgullosos de su mamá", contó a Mezcalent poco después del fin del programa.

Con este triunfo, Dayanara Torres ganó 50 mil dólares, mismos que destinará íntegros a San Jorge Children’s Foundation, una organización dedicada a la salud y bienestar de los niños en Puerto Rico. La decisión viene de una experiencia personal, según contó ella misma, pues cuando estuvo embarazada de su primer hijo, le informaron que podría haber nacido con Síndrome de Down.

VER GALERÍA

Después de su paso por Mira Quién Baila, Dayanara retomará su carrera como actriz, ahora en Miami. "Lo próximo será mudarme, creo que me mudo a Miami. Ya llevo en Los Ángeles doce años y yo creo que ya es tiempo, además de que mi hermana vive aquí en Miami y toda mi familia en Puerto Rico, así que necesito estar más cerca de ellos", aseguró.

Eso sí, antes de iniciar con esos planes de mudanza y actuación, Dayanara quiere consentirse. La ex de Marc Anthony contó que lo primero que hará después de esta competencia será buscar un buen masaje. "Quiero uno de siete horas, pero no consecutivas; es como na hora, me tomo un juguito, una frutita, así, un masaje largo, largo. Porque no sabes, tengo moretones por todos lados, cortadas, ¡estoy llena!".