¿Por qué la primera salida de Georgina Rodríguez tras ser madre ha generado polémica en las redes?

Geogina Rodríguez ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con su última publicación. La modelo, que dio a luz el pasado domingo a su hija Alana Martina, aparece en el gimnasio poniéndose en forma. Subida a un 'bosu' (semiesfera de latex que ayuda a potenciar el equilibrio y aumentar la fuerza), realizando una sentadilla y con una pelota de peso en sus brazos, aparece en ropa deportiva y muy recuperada del parto.

Algunos de sus seguidores no han creído que sea una publicación actual sino un vídeo grabado que ha decidido compartir hoy, pero según ha podido saber HOLA.com, la chica de Cristiano Ronaldo asistió este lunes por la mañana al centro que el futbolista tiene en Ciudad Lineal. Entró de forma discreta y acompañada de unas amigas y, aunque no asitió a ninguna de las clases, sí trabajó en la sala realizando algunos ejercicios.

Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 6:48 PST

La joven de 22 años ha sorprendido por la rápidez con la que se ha incorporado al gimnasio y ha levantado polémica entre sus seguidores, muchos de los cuales no entienden cómo puede estar entrenando sólo una semana después. "Debería de estar descansando, no ejercitándose", "Es muy pronto para hacer ejercicio. Tienes que cuidarte después del parto", "¡Deberia estar guardando reposo!", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación. "Qué fuerza de voluntad", "Yo no podía ni andar aún pero si está bien y bajo supervisión hace bien", escribían otros.

Según los especialistas, el ejercicio tras el parto debe reanudarse de manera gradual tan pronto como el médico o parturienta lo autorice, aunque, en líneas generales, si el parto es vaginal se debe esperar a la sexta semana para comenzar la actividad, y si ha nacido por cesárea, se debe esperar ocho semanas. Sin embargo, su juventud y su buena forma -Georgina en todos estos meses de embarazo no ha descuidado su rutina de entrenamiento y sólo 15 días antes de dar la bienvenida a la pequeña Alana podíamos verla realizando clases de salsa- podrían haber hecho que la modelo ya se encuentre perfectamente para comenzar con este tipo de ejercicios suaves que, imaginamos, han estado pausados por un entrenador personal.

Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 4:03 PDT

Como dice Elena López, directora adjunta del centro especializado MAMIfit y experta consultada recientemente por HOLA En Forma: “Es importante saber que no todas las mujeres se recuperan de la misma manera, ni todos los partos son iguales. Deberemos ir siempre pautando nuestros ejercicios y objetivos acordes a nuestra propia realidad".

Este sábado, con motivo del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ya podíamos ver a Georgina con ropa deportiva y rodeada de la familia de su chico para ver juntos el partido. Era la primera imagen que la modelo compartía ya con su niña en casa después de el pasado martes 14 de noviembre alrededor de las 20.00 horas, según pudo confirmar HOLA.com, Cristiano y Georgina abandonasen discretamente el Hospital Universitario Quirónsalud, en Pozuelo de Alarcón, para no levantar revuelo mediático. Aunque aún en el hospital, ya pudimos ver a la modelo espléndida y radiante para posar en su primera imagen en ‘Instagram’ como madre.

Tras dar la bienvenida a Alana Martina, el siguiente paso de la pareja es darse el 'sí, quiero' el próximo verano, en junio o en agosto, en función de la agenda deportiva del jugador madridista.