Así fue la boda de ensueño de Serena Williams y Alexis Ohanian

Serena Williams y Alexis Ohanian protagonizaron una boda de ensueño en Nueva Orleans el jueves pasado, y las fotos comprueban que todo fue como en un cuento de hadas. La tenista de 36 años de edad fue el reflejo de la elegancia cuando pasó por el altar con su prometido de 34 años. Durante la ceremonia y la fiesta celebrada en la privacidad de sus amigos y familiares más queridos, Serena utilizó res vestidos. La feliz novia compartió los detalles con Vogue, en donde también mostró su precioso vestido de novia, un modelo de Sarah Burton para Alexander McQueen, el mismo diseñador que creó el vestido de novia de la Duquesa de Cambridge.

"Volé a Londres para encontrarme con Sarah y me terminé enamorando del modelo de princesa, todo lo contrario a lo que alguna vez pensé en elegir por mí misma", contó Serena a la revista. "Amé la idea de llevar un espectacular vestido ball gown, y se convirtió en una pieza especial". Además de la prenda strapless con cinturón debajo del escote, Serena deslumbró con joyas de XIV Karats, que costaron cerca de 3.5 millones de dólares en total. El novio, por su parte, llevó un traje firmado por Armani.

El vestido de Serena encajó a la perfección con el tema de su boda: ella y el co-fundador de Reddit planearon una fiesta inspirada en La Bella y la Bestia. El evento tuvo lugar en el Contemporary Arts Center, que estuvo adornado con decoraciones de Disney, complementado con un arco de flores en uno de los pasillos. Bajo esa línea, el primer baile de los novios fue el clásico Tale as Old as Time.

Cerca de 200 personas fueron invitadas a esta maravillosa boda, entre ellos los amigos famosos de Serena: Beyoncé, Kim Kardashian, Kris Jenner, Eva Longoria, Kelly Rowland y su compañera de cancha, Caroline Wozniacku. Anna Wintour, la editora de Vogue, fue otra de las asistentes. Para la recepción, la novia usó un vestido diferente, esta vez firmado por Versace. El tercer look de la novia, con el que estelarizó su primer baile como esposa, otro modelo Versace, ahora de falda corta, que dejó ver su figura.

Serena y Alexis dieron la bienvenida a su hija Alexis Ohanian Jr. en septiembre, y eligieron la fecha noviembre 16 para su boda como un tributo a la madre del novio, quien falleció hace nueve años. "Es su cumpleaños, y queríamos que estuviera presente de esa forma en la boda", explicó Serena a la revista. "Claro que nos gustaría que estuviera aquí, pero elegir su cumpleaños como el día de nuestra boda fue una linda forma de asegurarnos que está involucrada y nos hace sentir más conectados con ella en nuestro día".