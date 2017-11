Ava Phillippe y el Maharajá de Jaipur, la pareja más ‘in’ del Baile de Debutantes

Ella es hija de dos estrellas de Hollywood y él uno de los solteros de la realeza más cotizados del momento. En definitiva, no pueden venir de mundos más distintos pero el próximo 25 de noviembre se encontrarán a golpe de vals. Ava Phillippe -hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe- y Sawai Padmanabh Singh –el joven Maharajá de Jaipur- son, junto a los nietos de la Duquesa de Alba, una de las parejas más esperadas del próximo Baile de Debutantes de París.

Como ya publicamos, los mellizos Amina y Luis Martínez de Irujo y Casanova serán este año la única representación española en una velada a la que solo se accede mediante invitación y que cada otoño reúne a una veintena de jóvenes de la aristocracia, la realeza o hijas de estrellas del deporte, la música, la gran pantalla, los negocios y la política está a la vuelta de la esquina.

Tal y como manda la tradición, cada una de las debutantes hace su gran puesta en escena del brazo de un acompañante, con el que también salta a la pista de baile para el tradicional vals. En el caso Amina Martínez de Irujo y Casanova será su hermano Luis quien ejerza de caballero, mientras que Ava Phillipe lo hará con el Maharajá de Jaipur, que acude a esta cita con motivo de la presentación de su hermana, la princesa Gauravi Kumari de Jaipur, quien a su vez tiene por caballero al príncipe Paul Louis de Nassau, sobrino del Gran Duque Enrique de Luxemburgo.

La estadounidense que acaba de cumplir los 18 años y que ya hace sus pinitos en los photocall junto a su oscarizada madre coincidirá así con el Maharajá de la ciudad rosa de Jaipur -capital del Estado de Rajastán, en el Norte de India- ahijado de bautizo del Príncipe de Gales, uno de los mejores polistas del mundo y que salió en las páginas de la revista ¡HOLA! el pasado julio.

El Maharajá al que todos llaman Pacho

No cabe duda: la vida de Sawai Padmanabh Singh –al que conocen como Pacho, apodo que le puso su abuela siendo un bebé después de un viaje al Machu Pichu- es poco común para un chico de 19 años. Su bisabuelo fue el último maharajá que gobernó Jaipur, además de uno de los jugadores de polo más célebres de su generación y él sigue sus pasos, siendo en la actualidad uno de los mejores polistas del mundo.

El joven Maharajá heredó la jefatura de la Casa Real de Jaipur siendo un niño y de las manos de su abuelo materno que solo había tenido una hija, la princesa Diya Kumari, madre de Pacho. “Era un niño tímido, pero había llegado el momento de crecer, de asumir la responsabilidad de mi título y del nombre de nuestra familia. Aun así, mis padres me enseñaron a ser humilde y a no olvidar nunca mis raíces. Cada vez que se me subían los humos a la cabeza, ellos me los bajaban”, explicó el Maharajá en la entrevista que publicó ¡HOLA! el verano pasado.

Para la citada entrevista el joven Pacho abrió las puertas de su impresionante palacio del siglo XVIII en el que vive en Jaipur con sus padres, la princesa Diya Kumari y el maharajá Narendra Singh y; su abuela materna, Rajmata Padmini Devi; su hermana, Rajkumari Gauravi Kumari, de diecisiete años, y su hermano, de trece. Es precisamente a su hermana a la que va a acompañar en su puesta de largo en París y con la que tiene planes de irse a vivir a Nueva York para estudiar en Ciencias Políticas o Historia cuando termine el año sabático que se ha tomado.

Mientras tanto, tal y como muestra en sus redes sociales, Pacho continúa con su brillante carrera de polo con la que viaja por todo el mundo y se enfrenta, entre otros, a los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra. Los hijos de Carlos de Inglaterra –quien además es su padrino y con quien guarda un estrecho vínculo- y él pertenecen a la tercera generación de sus respectivas familias que juegan juntos al polo. Su abuelo y su bisabuelo –que murió tras un accidente de polo en Inglaterra- compitieron en su día contra el duque de Edimburgo.