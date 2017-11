VIDEO: El ‘Despacito’ que se cantó en los Latin Grammys 2017 da mucho de qué hablar

Como era de esperarse, Luis Fonsi no podía faltar en los Latin Grammys del 2017, y mucho menos sin cantar en vivo la canción más popular de todo YouTube. Aunque optó por no invitar a Justin Bieber o Daddy Yankee, quienes participan en las versiones originales, a Fonsi no le hicieron falta otros participantes, pues el salsero Víctor Manuelle, el grupo colombiano Bomba Estéreo y el DJ y productor Diplo se prestaron para hacer una versión diferente del súper éxito del año.

Pero aunque la idea fue muy creativa, la implementación dejó mucho que desear, según varias reacción de los televidentes. En las redes sociales las críticas no se hicieron esperar, pero algunos opinaron que fue divertido darle otro sonido a una canción así de popular. ¿Tú que opinas? ¡Mira el video abajo!